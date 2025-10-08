Tiefenbach vergeigt Kellerduell und steckt unten fest

Nach dem 5-3 Auswärtssieg in Neuhausen dachte man bei den Grünweißen, dass nun der Knoten geplatzt ist und man mit Selbstbewusstsein und Konstanz das Duell gegen Gündlkofen angehen kann. Leider hatten die Gastgeber an diesem Tag das Spielglück nicht auf ihrer Seite. Mit dem ersten Torschuss gingen die Gäste in Führung und trotz aller Bemühungen konnte Tiefenbach bis zur Pause den Ausgleich nicht mehr erzielen. Im 2. Durchgang war das Heimteam zwar weiterhin optisch überlegen, aber die Gäste verteidigten sehr geschickt und lauerten selbst auf den entscheidenen Konter. In der 67. Min. war es dann soweit und Neumaier vollendete so einen Konter zum 0-2. Tiefenbach kam nicht mehr heran und hat auch viel zu wenige Chancen kreiiert um sich ein Remis zu verdienen. Ein gebrauchter Tag also für die Mannen um die Coaches Aimer/Hirschmüller die weiter unter einem selten dagewesenen personellen Aderlass zu leiden haben und so kaum die Chance haben Konstanz in die Spiele und vorallem in die Ergebnisse zu bringen. Am Sonntag geht es nun zum nächstem Abstiegsduell nach Neufraunhofen mit ungewissem Ausgang, denn die Zweitvertretung der Bezirksligamannschaft hängt natürlich stark vom Wohl und Wehe ihrer 1. Mannschaft ab. Für Tiefenbach gilt es nun aber gemeinsam jeden möglichen Punkt bis zur Winterpause zu ergattern um vielleicht noch die Abstiegszone zu verlassen, um dann im neuen Jahr (hoffentlich mit Rückkehr der Langzeitverletzten) voll anzugreifen.