Tiefenbach überrascht Auloh und siegt verdient 2-0

Nach einer langen Winterpause hatte der TSV Tiefenbach gleich einen dicken Brocken vor der Brust, denn mit dem TSV Landshut-Auloh präsentierte sich ein Team, das sich durchaus noch leise Hoffnungen auf den Aufstieg machte. Für die Grünweißen jedoch zählt jeder Punkt im Abstiegskampf und so entwickelte sich von Beginn an ein Spiel, indem Auloh viel Ballbesitz hatte und das Mittelfeld kontrollierte, die Tiefenbacher jedoch defensiv sehr gut standen und durch ihre schnellen Konter die besseren Torchancen herausspielten. In der 30. Min. erzielte Torjäger Soffietti per Ecke das umjubelte 1-0 für die Gastgeber. Bis zur Pause passierte dann nichts mehr, denn die Angriffe der Gäste endeten spätestens vor dem 16er der Heimmannschaft. Im 2. Durchgang ein ähnliches Bild, Auloh zwar um Kontrolle bemüht, aber die Abwehr um die Routiniers Petrat und Haslauer, sowie Abwehrchef Zellner räumte alles ab und war das Prunkstück in diesem Spiel. Neuzugang Wagensonner wirbelte auf seiner Seite und sorgte immer wieder für Gefahr. In der 59. Min. setzte Mühlbauer dann Wagensonner in Szene und der dribbelte sich bis zum 5er durch und bediente dann per scharfem Pass den mitgelaufenen Hirschmüller, der zum 2-0 Endstand einnetzte. Ein absolut verdienter Sieg der Grünweißen, die defensiv nichts anbrennen liessen und offensiv einfach auch die klareren Chancen hatten. Auloh hatte kurz vor dem Ende die beste Möglichkeit als TW Rambach einen Schuss an den Pfosten lenkte. Für Tiefenbach ein lebenswichtiger Dreier, denn auch die Konkurrenten konnten punkten und die nächsten Gegner werden nicht leichter: Baierbach, Buch und Müncherau - also die derzeit formstärksten Mannschaften der Liga. Hier kann jeder Punkt entscheidend sein und so reist man am Sonntag auch zum Kronprinzen nach Baierbach und wenn man Daxauer und Co. an die Leine legen kann ist auch hier Zählbares möglich.