Tiefenbach trotzt der Krise mit 4-3 Auswärtscoup in Auloh

Nachdem Tiefenbach die ersten 4 Spieltage keinen einzigen Punkt holen konnte und das Tabellenende zierte, wollte man ausgerechnet beim bis dato noch ungeschlagenem Tabellendritten Auloh endlich den Bock umstossen. Die Rollen war klar verteilt, die Gastgeber gingen als klarer Favorit in die Partie und legten gleich los wie die Feuerwehr. Auloh presste hoch und zwang die Gäste zu Fehlern und das wurde bereits in der 6. Min belohnt und schon stand es 1-0. Doch anders als in den letzten Wochen reagierte Tiefenbach prompt und der Ball kam von Soffietti zu Hirschmüller und der knallte per Traumtor den Ball zum 1-1 in die Maschen. Der Tabellendritte war geschockt und vom hohen Pressing war nun nichts mehr zu sehen, im Gegenteil: Tiefenbach startete einen Angriff nach dem anderen und stürmte munter auf den Kasten des Heimteams los. In der 14. Min. dann ein toller Spielzug über Hirschmüller und Vale Schmid und Knipser Soffietti besorgte das 1-2 - und weiter ging die wilde Fahrt; Tiefenbach wollte mehr und Auloh konnte sich kaum befreien. In der 23. Min. besorgte erneut Soffietti nach feinem Zuspiel von Heilmeier das zu diesem Zeitpunkt völlig verdiente 1-3. Bis zum Pausentee hatten die Grünweißen noch 2 dicke Chancen aber Latte und Abschlusspech vereitelten eine höhere Führung und die Gastgeber waren froh um den Halbzeitpfiff. Nach der Pause dann ein wütend angreifendes Auloh und nun hatte Tiefenbach seine liebe Mühe sich zu befreien. Nach Verwirrung im Strafraum verkürzten die Landshuter Vorstädter auf 2-3 und drängten weiter auf den Ausgleich. Ein Geniestreich von Soffietti, der Mühlbauer per Hacke freispielte sorgte dann für die Vorentscheidung, denn "Paule" liess sich diese Chance nicht entgehen und es stand 2-4. Kurz darauf hatte Hirschmüller allein vorm Tor das 2-5 auf dem Fuß aber der TW reagierte stark. Auloh konnte zwar kurz vor Schluss noch auf 3-4 verkürzen aber zu mehr reichte es nicht . Tiefenbach holte nach einer langen Durststrecke den ersehnten ersten Saisonsieg und wittert Morgenluft. Der nächste Gegner heisst nun am Samstag Baierbach, erneut ein Anwärter auf den Aufstieg und Daxauer und Co. sollte man nicht unterschätzen.