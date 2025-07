Tiefenbach trotz zahlreicher Ausfälle auf Augenhöhe aber im Pech

Nach einer kurzen Sommerpause geht es nun wieder los in der Kreisklasse Landshut. Mit dem TSV Vilslern konnte sich ein alter Bekannter wieder für die Liga qualifizieren und forderte die Grünweißen gleich zum Auftakt. Trotz zahlreicher Ausfälle boten die Gäste gut Paroli und hatten selbst einige Chancen um Zählbares von den "Lernern" mitzunehmen, doch das goldene Tor fiel in der 64. Min. für die Gastgeber, die danach mit viel Glück und Einsatz die 3 Punkte behalten konnten. Für die personell arg gebeutelten Tiefenbacher natürlich ein unglücklicher Saisonstart, den man aber bereits am kommendem Sonntag im Heimspiel gegen Kirchberg wieder vergessen machen kann. Hier erhoffen sich die Coaches Aimer/Hirschmüller natürlich auch die Rückkehr einiger Stammkräfte um die 3 Punkte im Bachtal zu behalten.