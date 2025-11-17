Tiefenbach startet furios kann aber 2-0 Führung nicht ins Ziel retten

Der TSV Tiefenbach musste am letzten Spieltag vor der Winterpause beim punktgleichem SV Oberglaim antreten. Beide Teams waren bisher nicht gerade von Erfolgserlebnissen verwöhnt und benötigen im Abstiegskampf jeden Punkt. Die Gäste fanden enorm schnell ins Spiel und überraschten die "Almkicker" durch schnelle und breit angelegte Offensivaktionen. In der 3. Min. setzte sich Hirschmüller im Sprintduell durch und spielte scharf nach innen wo Knipser Soffietti zum 0-1 traf. Nur wenige Minuten später ähnliche Situation, diesmal war es Mühlbauer der den Goalgetter in Szene setzte und es stand 0-2. In dieser Anfangsphase war der Gastgeber völlig von der Rolle und die Grünweißen hätten hier locker das 0-3 nachlegen können. Nach ca. 25 Min. war es dann aber vorbei mit der Dominanz und Oberglaim fing sich wieder. Fortan war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich der SVO kurz vor der Pause mit dem 1-2 Anschlusstreffer belohnte. Nach der Pause schaltete Tiefenbach gleich mehrere Gänge zurück und baute auch konditionell ab, so dass Oberglaim nun optisch überlegen war. Trotzdem hatten die Gäste durch Heilmeier, Messerer und Hirschmüller noch klare Chancen das Spiel zu entscheiden, aber den Treffer machten die Kicker von der Alm und es stand 2-2. So blieb es dann auch bis zum Schlusspfiff, ein Remis das beiden Teams zwar Hoffnung gibt aber auch auf der Stelle treten lässt. Im Frühjahr gibt es also viel zu tun für die Aimer/Hirschmüller-Truppe um den Klassenerhalt zu schaffen. Dies muss dann auch ohne Thomas Heilmeier gelingen, der nach Taufkirchen umzieht und dort künftig die Fussballschuhe schnürt. Vielen Dank "Heile" für deinen Einsatz in einer sicher nicht immer einfachen Zeit und alles Gute für die Zukunft. Vielleicht sieht man sich ja wieder, darum ein herzliches Dankeschön und Auf Wiedersehen - nicht Leb wohl! Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2026. Für Tiefenbach geht es dann am 21.3.2026 um 14 Uhr mit einem schwerem Heimspiel gegen Aufstiegskandidat Auloh weiter. Bleibt gesund und den Grünweißen treu.