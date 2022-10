Tiefenbach siegt im Derby - auch dank Maier

Endlich wieder Derbytime - denn Spiele gegen den Nachbarn aus Ast sind immer etwas Besonderes. Die Grünweissen waren daher von Beginn an im Spiel und liessen die Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Trotzdem war meistens am gegnerischem 16er Endstation und so waren auch grosse Chancen Mangelware. Ast machte geschickt die Räume eng und so entwickelten sich auf beiden Seiten keine nennenswerten Torraumszenen. Kurz vor der Pause dann ein Freistoss für die Gastgeber - eine Angelegenheit von Standardspezialist Johannes Maier, der den Ball auch prompt zur 1-0 Führung in die Maschen setzte. Im 2. Durchgang versuchte Ast alles um zum Ausgleich zu kommen, dadurch hatten die Tiefenbacher auch vorne plötzlich mehr Platz und konnten sich einige Chancen erspielen. Hier sprangen auch 2 Lattenknaller heraus aber die ersehnte Vorentscheidung war leider noch nicht dabei. Diese war dann in der 89. Min. Johannes Maier vorbehalten der ein Traumtor vom 16er in den Winkel erzielte. Danach kam Ast zu keiner Torchance mehr und Tiefenbach konnte den Derbysieg bejubeln. Die Grünweissen glänzten durch eine starke Abwehrarbeit und konnten sich vorne auf seine offensiven Spieler verlassen. Am Freitag um 19 Uhr folgt zuhause das Nachholspiel gegen Kronwinkl und mit einer ähnlichen Leistung wie gegen Ast sollte auch hier ein "Dreier" möglich sein.