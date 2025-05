Tiefenbach sichert sich den Klassenerhalt nach Zittersieg in Altdorf

Nach den letzten Spielen und vorallem nach dem Verletzungsdrama um Kapitän Killian Zellner mussten die Tiefenbacher nach Altdorf zum Abstiegsduell und einem do or die Match reisen. Die Grünweißen begannen sehr ballsicher und setzten die Gastgeber vorallem im ersten Durchgang immer wieder unter Druck und erwiesen sich als die klar bessere Mannschaft. In der 30. Min. erlöste dann Valentin Schmid die zahlreichen mitgereisten Fans mit dem 0-1 als er eine Vorlage von Soffietti frei aus 7 Metern in die Maschen jagte. Eine absolut verdiente Führung, denn von den stark abstiegsbedrohten Altdorfern kam in Durchgang 1 nichts, weder Torschuss noch Offensivbemühungen. In der 2. Halbzeit gab es bereits früh klare Chancen um die Entscheidung herbeizuführen, doch weder Heilmeier, Soffietti oder Mühlbauer konnten klarste Gelegenheiten nutzen und so war Altdorf nach wie vor im Spiel und agierte ab der 60. Min. zwingender - ohne jedoch zu glänzen, denn das Spiel blieb weiter auf mässigem Niveau. Tiefenbach musste nun zittern, denn die DJK-ler spielten jetzt mit dem Mut der Verzweiflung und schlugen fast jeden Ball hoch in den 16er und Gästekeeper Stefan Schmid entschärfte 2 mal im Stile eines Weltklassetorwarts. Hier ein besonderer Dank an Schmide für seine Hilfe in schwierigen Zeiten - grandios. Kurz vor Schluss köpfte Domenico Gargano auch noch einen Ball von der Linie und es wurde zu einer echten Zitterpartie für den TSV - völlig unnötig aber man schaffte es mal wieder nicht für klare Verhältnisse zu sorgen. Der Schlusspfiff löste dann keine Jubelarien aus sondern eher Erleichterung, eine "Seuchensaison" mit unfassbar vielen, teils schweren Verletzungen überstanden zu haben. Für Altdorf steht der erneute Abstieg nun so gut wie fest, denn nur durch 2 eigene Siege und 2 Niederlagen der SG Johannesbrunn/Binabiburg kann ein Relegationsplatz noch erreicht werden. Nach dem gelungenen Klassenerhalt gehen an dieser Stelle natürlich beste Genesungswünsche an Capitano Kille "Killer" Zellner, den wir hoffentlich bald wieder in unserer grünweißen Familie begrüßen können. Hala TSV !!!