Tiefenbach schnuppert am Auswärtscoup verliert aber die Kontrolle

Nach dem 2-0 Heimsieg gegen Auloh reisten die Grünweißen selbstbewusst zum Tabellenzweiten nach Baierbach. Die Gastgeber sind seit Monaten die konstanteste und formstärkste Mannschaft und wollen Tabellenführer Münchnerau noch abfangen. Tiefenbach versteckte sich aber nicht und konnte vorallem im 1. Durchgang das Spiel mehr als ausgeglichen gestalten. Chancen gab es jedoch kaum, da sich beide Teams nahezu neutralisierten und die beiden Abwehrreihen nichts durchkommen ließen. In der 2. Halbzeit wurde es dann abwechslungsreicher und zunächst waren die Gäste am Drücker, die sich einige Male gut vors Tor kombinieren konnten. Nach einem schönen Spielzug über Wagensonner war Knipser Soffietti zur Stelle und markierte das zu diesem Zeitpunkt nicht unverdiente 0-1. Baierbach war nun etwas geschockt vom Rückstand und die Gäste hätten in dieser Phase durchaus das 0-2 nachlegen können. Mit zunehmender Spieldauer schüttelten sich die Gastgeber und wurden druckvoller, vorallem auch weil bei Tiefenbach die Kräfte schwanden und die Konzentration nachließ. In der 81. Minute erzielte Boehm per Kopf das 1-1 und als alle schon mit dem Schlusspfiff rechneten konnte Biskupek in der 92. Min. sogar noch den schmeichelhaften 2-1 Heimsieg perfekt machen. Für Tiefenbach ein bitterer Ausgang aber man kann den Jungs nichts vorwerfen, denn Leidenschaft, Wille und Einsatz waren da und genau das sollte die Grünweißen auch für die nächsten Wochen beflügeln, denn mit Buch am Karsamstag und dann eine Woche später in Münchnerau sind die Gegner von ähnlichem Kaliber wie Baierbach und die Aimer/Hirschmüller-Schützlinge haben bewiesen, dass sie da durchaus mithalten können und für Überraschungen immer gut sind. Wir hoffen auf zahlreiche Fans und werden die nächsten Wochen weiter hochmotiviert angehen.