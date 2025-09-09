Tiefenbach schlittert in Debakel

Nach 2 bemerkenswerten Auftritten gegen die Aufstiegsaspiranten Baierbach und Auloh fuhren die Grünweißen voller Selbstbewusstsein zum Derby nach Buch. Hier wollte man die Abstiegszone verlassen und sich Luft verschaffen. Leider blieb es bei diesem Wunsch, denn Buch war an diesem Tag nahezu in allen Bereichen besser. Nach nicht einmal 30 Sekunden stand es 1-0 für die Gastgeber - Tiefenbach noch in der Kabine. Dann knapp 2 Min. später schon das 2-0. Die Gäste weiter im Tiefschlaf und es wurde nicht besser: Buch war gedanklich und läuferisch immer einen Schritt schneller und belohnte sich in der 33. Min. mit dem 3-0. In der Folgezeit nahmen die Gastgeber den Fuß vom Gas und die Grünweißen spielten ein wenig besser mit und nahmen zumindest am Spiel teil. Nach der Pause jedoch früh der nächste Treffer und es stand 4-0. Die Gäste wehrten sich zwar nun etwas besser und hatten durch Soffietti und Messerer durchaus die Chance auf Ergebniskosmetik aber mit dem 5-0 beendeten die Gastgeber alle Hoffnungen. Trotz kurzfristiger personeller Ausfälle darf man sich im Abstiegskampf nicht so präsentieren, denn bis auf 1-2 Ausnahmen erreichte keiner Normalform und das muss sich in den nächsten Spielen ändern um das Klassenziel zu erreichen. Am Sonntag kommt Münchnerau und dann folgt mit Kronwinkl das Kellerduell also wirkliche 6-Punkte-Spiele für den TSV. Wir hoffen auf Unterstützung und Motivation für unsere Jungs.