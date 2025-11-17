Tiefenbach ringt Oberglaim nieder

Auch für "Team Bolgna" stand in Oberglaim das letzte Saisonspiel an. Erneut musste man auf zahlreiche Spieler verletzungs- und krankheitsbedingt verzichten. Daher vorab ein großer Dank an die AH Spieler wie Christian Langer oder Patrick Haas und alle andren Helfer die hier immer ihren Mann stehen. Das Spiel insgesamt war sehr ausgeglichen mit optischen Vorteilen für die Gastgeber. Tiefenbach hielt aber gut dagegen und konnte sich auf einen starken Rückhalt im Tor mit "Gigi" Kandler verlassen. Im 2. Durchgang fielen erst die Treffer, allen voran natürlich das 0-1 durch den eingewechselten Mühlbauer, der nach einem Ausflug des gegnerischen Torwarts den Ball sehenswert volley von ca. 35 Metern ins verwaiste Tor wuchtete. Danach machte der SVO das Spiel und kam hochverdient zum 1-1. In der Folgezeit hätten die Gastgeber in Führung gehen müssen scheiterten aber immer wieder an der "Krake" im Kasten der Grünweißen. Selbst ein Elfmeter der "Almkicker" wurde verschossen und in den Himmel gejagt. In der 78. Min. war es dann erneut der unermüdliche Mühlbauer der seine Farbe zum glücklichem Sieg schoß. Hier sei auch zu erwähnen, dass sich "Paule" vorher schon 90 Minuten bei "Team Paris" aufopferte und trotzdem sich nicht zu schade war auch seine Kameraden im nachfolgendem Spiel 40 Minuten lang zu unterstützen - das ist mannschaftsdienlich - Respekt. Tiefenbach brachte diesen Sieg geschickt über die Zeit und hat nun ebenso Winterpause. Die erreichten 20 Punkte sind nicht hoch genug zu bewerten, denn praktisch jeden Spieltag musste das Team neu zusammengestellt werden und auch 5 Mal im 9-9 spielen und einmal ein Spiel komplett absagen. Nun heisst es Verletzungen auskurieren und im Jahr 2026 nochmal alles geben um vielleicht noch in die Top 3 vorzurücken. Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2026.