Tiefenbach nach Auftaktdebakel plötzlich auf Rang 2

Die Saison begann für Team Bologna denkbar schlecht mit einer 1-6 Packung in Vilslern, doch die Truppe hat sich langsam gefunden und überzeugt seitdem meist durch Willen, Leidenschaft und mannschaftlicher Geschlossenheit. Auch wenn immer wieder ein anderes Personal auf dem Rasen steht so hat Coach Petrat derzeit nicht viel zu beklagen, denn vier Wochen später steht Tiefenbach nach 3 Siegen in Folge auf Platz 2. Im Spiel gegen Auloh waren die Grünweißen lange optisch die überlegene Mannschaft, konnten sich aber nicht belohnen und in der 77. Min erzielte Auloh mit dem 2. Torschuss des Spiels das überraschende 1-0. Doch Aufgeben ist keine Option und so rannten die Gäste weiter an und versuchten alles um zumindest das Remis zu schaffen. In der 95. Min. dann ein langer Einwurf von Messerer , Gewühl im Strafraum und Tremmel sah den gut postierten Mühlbauer und praktisch mit dem Schlusspfiff das 1-1. Ein verdienter Punkt und damit der Sprung auf Platz 2. Somit kommt es nun am Samstag im Heimspiel gegen Baierbach um 14 Uhr zum Topspiel gegen den Tabellenführer. Wir hoffen auf zahlreiche Fans und Schlachtenbummler.