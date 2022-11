Tiefenbach müht sich zu einem 2-2

Nach dem Erfolg in Buch stand für die Grünweissen zum Abschluss des Jahres ein weiteres Derby auf dem Programm. In diesem Verfolgerduell wollten die Tiefenbacher natürlich mit einem guten Gefühl in die lange Winterpause gehen und die Jungs um Kapitän Eschlberger begannen wie schon zuletzt enorm offensiv und versuchten den Gegner früh zu pressen und zu Fehlern zu zwingen. Schon nach wenigen Sekunden hatte Soffietti die erste Riesenchance auf dem Fuss, scheiterte aber am reaktionsschnellen Torwart. So ging es zunächst auch weiter, Tiefenbach bestimmte das Spiel und hatte vorallem über aussen jede Menge Platz. In der 8. Min war es dann soweit und Paul Mühlbauer brachte die Gastgeber per Abstauber mit 1-0 in Führung. Die Führung hätte durchaus ausgebaut werden können, doch im Abschluss versagten oft die Nerven. Kumhausen schlug dann binnen 2 Minuten eiskalt zurück und drehte durch Aigner und den umtriebigen Betz etwas schmeichelhaft die Partie. Tiefenbach, vom plötzlichem Rückstand etwas unter Schock, verlor nun ein wenig den Faden und Kumhausen war nun wieder voll im Spiel. In der 2. Halbzeit waren die Gäste darauf bedacht das Ergebnis zu verwalten und kontrollierten das Spiel ohne selbst den entscheidenden Treffer zu landen. Die Grünweissen waren zwar weiter bemüht aber richtig zwingend leider nicht mehr. Die Schlussphase wurde dann doch noch mal turbulent: Zunächst handelte sich Sandro Volke zurecht eine 10 Min. Zeitstrafe ein, dann hatte Kumhausen das 3-1 auf dem Fuss aber TW Petrat rettete bravorös. Als niemand mehr mit einem Punktgewinn rechnete schlugen die Tiefenbacher noch einen Ball in den 16er und den daraus resultierenden Zweikampf zwischen Baier und seinem Gegenspieler wertete der SR als ahndungswürdig und zeigte zum Entsetzen der Gäste auf den Punkt. Knipser Soffietti liess sich diese Chance natürlich nicht nehmen und verwandelte den Elfmeter sicher zum 2-2 Endstand. Insgesamt schmeichelhaft für den TSV aber aufgrund der guten 1. Halbzeit nicht gänzlich unverdient. Wir wünschen Euch allen Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2023.