Tiefenbach mit weiterem Lebenszeichen im Abstiegskampf von Markus Poisl · Heute, 09:08 Uhr · 0 Leser

Mit einem umkämpften 3:2-Auswärtssieg in Gündlkofen sichern sich die Grün-Weißen drei enorm wichtige Punkte – und knüpfen damit direkt an die zuletzt gezeigte Moral an. Dabei erwischte Tiefenbach einen Traumstart: Bereits in der 6. Minute brachte Maximilian Antony seine Farben in Führung. Nach einer starken Kopfballablage von Routinier Gotthardt stand Antony goldrichtig und schob zur frühen 1:0-Führung ein.

Doch die Partie entwickelte sich schnell zu dem, was man im Tabellenkeller erwartet: viel Hektik, viele Fehler und wenig Spielfluss. Tiefenbach wirkte phasenweise unsicher, was Gündlkofen eiskalt ausnutzte. Nach einem Ausrutscher in der Defensive stand Lukas Alt frei vor dem Tor und glich zum 1:1 aus. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Eine sehenswerte Kombination über Spielertrainer Aimer und Soffietti brachte Mühlbauer in Position, der mit etwas Glück den Keeper umkurvte und den Ball wuchtig unters Lattendach knallte.