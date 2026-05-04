Tiefenbach mit weiterem Lebenszeichen im Abstiegskampf

Mit einem umkämpften 3:2-Auswärtssieg in Gündlkofen sichern sich die Grün-Weißen drei enorm wichtige Punkte – und knüpfen damit direkt an die zuletzt gezeigte Moral an.
Dabei erwischte Tiefenbach einen Traumstart: Bereits in der 6. Minute brachte Maximilian Antony seine Farben in Führung. Nach einer starken Kopfballablage von Routinier Gotthardt stand Antony goldrichtig und schob zur frühen 1:0-Führung ein.
Doch die Partie entwickelte sich schnell zu dem, was man im Tabellenkeller erwartet: viel Hektik, viele Fehler und wenig Spielfluss. Tiefenbach wirkte phasenweise unsicher, was Gündlkofen eiskalt ausnutzte. Nach einem Ausrutscher in der Defensive stand Lukas Alt frei vor dem Tor und glich zum 1:1 aus.
Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Eine sehenswerte Kombination über Spielertrainer Aimer und Soffietti brachte Mühlbauer in Position, der mit etwas Glück den Keeper umkurvte und den Ball wuchtig unters Lattendach knallte.
Doch noch vor der Pause folgte der nächste Rückschlag: Nach einem Fehler von Schlussmann Rambach zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Gündlkofen verwandelte den fälligen und berechtigten Elfmeter zum 2:2-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Tiefenbach dann deutlich verbessert. Die Zweikämpfe wurden konsequenter geführt, die Aktionen klarer – und vor allem war der Wille spürbar, dieses Spiel für sich zu entscheiden.
In der 74. Minute wurde dieser Einsatz und die Leidenschaft belohnt: Nach einem starken Zuspiel von Aimer ließ sich Soffietti nicht zweimal bitten und schob den Ball aus rund 16 Metern flach unten rechts zur umjubelten 3:2-Führung ein.
In der Schlussphase verteidigte Tiefenbach aufopferungsvoll und brachte den Vorsprung souverän über die Zeit. Trotz zweier Gegentreffer nach individuellen Fehlern überzeugte die Mannschaft vor allem im zweiten Durchgang mit einer geschlossenen Teamleistung und dem größeren Siegeswillen.
Ein enorm wichtiger Dreier im Kellerduell – und ein klares Signal an die Konkurrenz:
Tiefenbach lebt weiter!
Am Samstag dann steigt der nächste Krimi zuhause im letztem Heimspiel der Saison gegen Neufraunhofen - Verlieren verboten heisst es da. Wir hoffen auf zahlreiche Fans und lautstarke Unterstützung.