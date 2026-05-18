Tiefenbach mit viel Herz zum Sieg - aber es geht in die Relegation

Der letzte Spieltag der Kreisklasse Landshut stand an und es war nichts für schwache Nerven. Die Ausgangslage war klar : Nur ein Sieg und ein gleichzeitiges Remis im Parallelspiel zwischen Gündlkofen und Neuhausen würde dem TSV den sicheren Klassenerhalt bescheren. Die Grünweißen konnten also keine Kräfte schonen und mussten in die Vollen gehen um das Wunder zu schaffen. Zunächst lief jedoch nichts nach Plan im Auswärtsspiel beim starken Aufsteiger SC La.-Berg denn die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und bereits nach 7 Minuten stand es 1-0 durch Kümmerle. Die Grünweißen brauchten ca. 20 Minuten um ins Spiel zu kommen und angetrieben von Routinier Kronthaler und Capitano Zellner konnten sie das Spiel bis zum Halbzeitpfiff sehr ausgeglichen gestalten. Im 2. Durchgang dann ein wie ausgewechselt spielender TSV Tiefenbach, denn plötzlich übernahmen sie das Zepter und drängten das Heimteam immer mehr in die Defensive. Nach Vorlage von Antony machte dann Knipser Soffietti in der 69. Min. das längst fällige 1-1. Bei den Zuschauern sickerte ein 1-1 Zwischenstand aus dem anderen Spiel durch. Tiefenbach griff weiter an und hatte reihenweise Chancen in Führung zu gehen. So wenn man die gesamte Saison agiert hätte, dann wäre der Klassenerhalt ein Klacks gewesen. In der 93. Min. erlöste dann Wagensonner die mitgereisten Fans und Tiefenbach gelang der Siegtreffer. Leider währte der Jubel nur kurz, denn Gündlkofen gelang in der 93. Min. der Siegtreffer per Elfmeter. Trotz der emotionalen Achterbahnfahrt kann Tiefenbach diesen Schwung und das Selbstbewusstsein nun mit in die Relegation nehmen, denn dort wartet mit dem SV Ohu-Ahrain ein starker Gegner. Das Team um Zierer, Haseneder, Kölnberger und Co hat sich in einem packenden Saisonfinale noch gegen Altdorf durchgesetzt und den 2. Platz erobert. Mit 48 Punkten standen hier am Ende 3 Mannschaften punktgleich auf den ersten 3 Plätzen also sollte man den A-Klassisten sehr ernst nehmen. Der Showdown beginnt um 18 Uhr beim ETSV 09 Landshut am Donnerstag den 21. Mai. Wir hoffen auf zahlreiche grünweiße Schlachtenbummler - gebt nochmal alles für unser Team.