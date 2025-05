Tiefenbach mit toller Moral nach 0-2 Rückstand

Mit gemischten Gefühlen reiste "Team Bologna" nach Altdorf, denn in den letzten Wochen erhöhte sich die Zahl der Ausfälle durch Krankheiten und Verletzungen enorm, so dass man zuletzt gegen Buch garnicht antreten und nun in Altdorf zumindest 9 gegen 9 spielen konnte. Für die Coaches Mathias Petrat/Max Antony in keiner Phase der Saison einfach, da man nahezu jeden Spieltag personell eine Wundertüte präsentiert bekam und daher wahrlich keine leichte Aufgabe zu bewältigen hatte. In Altdorf ging trotz überlegenem Beginn zunächst erstmal alles schief, denn durch individuelle Fehler "schenkte" man der DJK eine 2-0 Führung. Aber trotz der widrigen Umstände bewies die Mannschaft um Kapitän Michael Petrat Moral und spielte weiter mutig nach vorne und liess dem Gastgeber nahezu keine Chancen oder Luft zum Atmen. Nachdem Fabi Stangl im Swimming-Pool des Strafraums plantschen ging fasste sich "Pedro" Loder ein Herz und knallte den Ball zum Anschluss in den Winkel. So ging es dann in die Pause und die Tiefenbacher wollten mehr. Von Altdorf kam im gesamten 2. Durchgang nichts mehr und Tiefenbach hatte Chancen über Chancen. In der 54. Min. war es dann Fabi Stangl, nach erfolgreich abgeschlossenem Seepferdchen, der für das längst überfällige 2-2 sorgte. Die Grünweißen witterten nun Morgenluft und nur wenige Minuten später war es Manuel "Harry" Tremmel der seine Farben mit 2-3 in Front brachte. In der Schlussphase brachte Max Antony noch mal Schwung in die Partie und setzte seine Kollegen noch 2-3 mal sehenswert in Szene aber fehlende Kaltschäuzigkeit verhinderte einen höheren Sieg. Der Erfolg der Gäste geriet aber nicht mehr in Gefahr und so konnten sich die Jungs für einen beherzten Auftritt mit 3 Punkten belohnen.