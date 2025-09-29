Tiefenbach mit enorm wichtigem Auswärtsdreier

Zum Kellerduell des 10. Spieltags mussten die Grünweissen zur SG Weihmichl/Neuhausen reisen und standen natürlich schon etwas unter Druck, denn nach dem 1-1 in der Vorwoche gegen Kronwinkl waren die Gäste zum Siegen verdammt. Tiefenbach suchte von Beginn an sein Heil in der Offensive und drängte den Gastgeber vorallem in den ersten 30 Minuten fast in den eigenen 16er zurück. Chancen ergaben sich hier reihenweise und bereits nach 12 Minuten war es Marco Gargano, der nach Vorarbeit von Soffietti zum 0-1 traf. Der Torjäger selbst wollte seinem Kollegen in nichts nachstehen und erhöhte nur 2 Minuten später auf 0-2. Der für den verletzten Gargano eingewechselte Dietl traf dann nach Vorlage von Hirschmüller zum 0-3. Zu diesem Zeitpunkt war die Führung hochverdient und hätte sogar noch deutlicher ausfallen müssen, denn von den Gastgebern kam nahezu nichts Zwingendes. Doch nach 30 Minuten nahm der TSV etwas das Tempo raus und das Heimteam witterte seine Chance und kam in der 39. zum 1-3 durch Yusein. Kurz vor der Pause dann ein sehenswerter Freistoss von Steimle und es stand nur noch 2-3. Nach der Pause war dann wieder Tiefenbach am Drücker und Knipser Soffietti erzielte nach Vorarbeit von Vale Schmid das 2-4. Doch die SG gab sich nicht auf und konterte durch Yusein zum 3-4. Nun war es ein spannendes Kellerduell, weil Tiefenbach es versäumte frühzeitig den Sack zu zumachen. Doch auf Soffietti war Verlass, denn die Lebensversicherung des TSV Tiefenbach machte nach Vorarbeit von Wagner mit dem Treffer zum 3-5 alles klar. Die Gastgeber versuchten zwar nochmal alles um wieder ins Spiel zu kommen aber Tiefenbach liess diesmal nichts mehr anbrennen und entführte extrem wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nun geht es zum nächsten Kellerduell am Feiertag, den 3.10. bereits um 11 Uhr, trifft man zuhause auf Gündlkofen, die ebenfalls erst 10 Punkte auf dem Konto haben und auch ums nackte Überleben kämpfen. Mit der Einstellung vom Auftritt gegen Weihmichl/Neuhausen und der Unterstützung der Fans sollte auch hier ein Heimsieg möglich sein.