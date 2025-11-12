Tiefenbach mit bitterer Pleite

Nach einem sehr gutem Auswärtsauftritt in Kirchberg sollte zuhause gegen Mitkonkurrent Wendelskirchen endgültig der Turnaround geschafft werden. Tiefenbach hatte zunächst Mühe und die Gäste waren in den ersten Minuten aggressiver und besser im Spiel, aber dies legte sich und spätestens Mitte der ersten Halbzeit war das Heimteam tonangebend, ohne jedoch den verdienten Führungstreffer zu erzielen. Wendelskirchen war aus dem Spiel kaum gefährlich, wohl aber durch Standards und leider kassierten die Grünweißen in der 41. Min. nach einer Ecke das 0-1. Noch vor der Pause waren die Chancen auf den Ausgleich da, aber die Gäste warfen sich nahezu in jeden Schuss und klärten zudem zweimal knapp vor der Torlinie. Ein Petrat-Freistoss klatschte nur an die Latte. Im 2. Durchgang versuchten die Gastgeber alles um noch zum Remis zu kommen, aber der SVW verteidigte geschickt alles weg und hatte bei Chancen von Hirschmüller, Wagner und Co. auch das nötige Glück auf seiner Seite. So setzte es am Ende eine unglückliche Niederlage, obwohl Tiefenbach keineswegs die schlechtere Mannschaft war, sondern einfach das Tor nicht machen konnte. Es sind genau diese Nuancen die im Abstiegskampf entscheidend sein können. Am letzten Spieltag vor der Winterpause geht es nun zum SV Oberglaim, für den es nach einem enttäuschendem Saisonverlauf nur mehr um den Klassenerhalt geht und die daher sicher nichts zu verschenken haben. Die Grünweißen sollten nochmal alle Kräfte bündeln und alles auf dem Platz geben, um mit einem positivem Gefühl in die fussballfreie Zeit zu gehen.