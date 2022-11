Tiefenbach liefert sich mit Kronwinkl ein hochklassiges Duell

Nachdem das Spiel der Zweitvertretungen von Tiefenbach und Kronwinkl verlegt werden musste, kam es am Freitag Abend zum Nachholtermin. Auf dem Papier war Tiefenbach gegen den Hinterbänkler der Tabelle Favorit, doch Kronwinkl wollte mit einem aufgebessertem Kader den ersten Dreier der Saison einfahren. Dem Spiel tat dies durchaus gut denn es entwickelte sich ein hochklassiges und packendes Derby, das trotz mancher übertriebener Pfiffe von SR Rinderer stets fair und respektvoll geführt wurde. Tiefenbach war vor allem im ersten Durchgang spielbestimmend und Domenico Gargano konnte den Gastgeber nach 30 Min. verdient mit 1-0 in Front bringen. Die Grünweissen hatten durchaus noch Chancen das Ergebnis auszubauen doch entweder scheiterte man am Torwart oder der Abschluss war zu ungenau. Der Topstürmer der Kronwinkler Benedikt Wurmer wurde von der Defensive der Tiefenbacher gut ausgeschaltet. Im 2. Durchgang änderte sich doch das Bild ein wenig: In einem Spiel auf hohem Niveau war nun Kronwinkl tonangebend doch Torwart Kandler hielt ein ums andere Mal überragend. In der 55. Min. konnte Baier dann eine Vorlage von Schwarz zum umjubeltem 2-0 nutzen, doch Kronwinkl gab sich nicht auf und die Angriffe wurden nun zahlreicher. Immer wieder war es TW Jakob Kandler der den Gastgeber vor einem Treffer bewahrte. In der 62. Min. war jedoch auch er machtlos als Kronwinkl einen sehenswerten Spielzug zum 2-1 Anschluss veredeln konnte. Nun war es teilweise ein offener Schlagabtausch, denn die Gäste warfen nun alles nach vorne und vernachlässigten dadurch auch ihre Defensive, was aber leider nicht genutzt werden konnte. Doch die Abwehr der Grünweissen verteidigte das Ergebnis leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff und landete einen nicht unverdienten Derbysieg.