Tiefenbach kann sich nicht absetzen - nur 1-1 bei JoBi

Die Grünweißen waren nach der Derbypleite gegen Ast nun beim abstiegsbedrohtem Team von Johannesbrunn/Binabiburg gefordert. Die Gastgeber haben immer mehr Anschluss ans untere Mittelfeld gefunden und unter anderem haben sie das Kunststück geschafft den Spitzenreiter Ast mit 1-0 zu besiegen. Die Gäste waren also gewarnt und gingen sehr konzentriert in die Partie. Bereits in der Anfangsphase hatte Soffietti 2 gute Gelegenheiten, die aber ungenutzt blieben. In einer sonst chancenarmen Partie versuchte JoBi zumeist mit weiten Bällen zu operieren um das Mittelfeld schnell zu überbrücken, waren aber bis zur Pause gänzlich ungefährlich. Im 2. Durchgang sahen die Zuschauer ein sehr schwaches Kreisklassenspiel ohne Kombinationen geschweige denn Torraumszenen. Das Heimteam nutzte dann in der 75. Min. einen Fehler der Gäste eiskalt aus und plötzlich stand es 1-0. Nur wenige Minuten später dann endlich mal eine Flanke der Tiefenbacher durch Kuttner und der eingewechselte Marco Gargano knallte den Ball zum verdientem Ausgleich in die Maschen. Mehr gelang beiden Mannschaften nicht mehr - und ganz ehrlich: Mehr hatten beide Teams auch nicht verdient. Die Tiefenbacher sollten nun langsam begreifen, dass sie nun mitten im Abstiegskampf angekommen sind, denn die Luft wird immer dünner. Auch der nächste Gegner, der SV Gündlkofen wittert Morgenluft und war gegen die Tabellenzweiten lange auf Kurs ehe Oberglaim in der Nachspielzeit doch noch der glückliche Ausgleich gelang. Die Grünweißen können viel besser Fussball spielen, dass haben sie schon einige Male gezeigt, aber so wie bei JoBi wird es ganz schwer über dem Strich zu bleiben. Kaum Flanken, kaum Flügelläufe und kaum Torgefahr - so darf man sich am Ostermontag um 14 Uhr den heimischen Fans nicht präsentieren sonst kann es auch gegen die wiedererstarkten Gündlkofener ein böses Erwachen geben. Wir hoffen auf zahlreiche Fans und lautstarke Unterstützung für unsere Jungs.