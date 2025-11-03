Tiefenbach kann Abstiegskampf und schafft Überraschungssieg

Nach dem wichtigem Heimsieg gegen Vilslern mussten die stark abstiegsbedrohten Tiefenbacher nun zum Rangzweiten nach Kirchberg reisen. In den letzten Jahren gab es dort selten etwas zu holen und man musste oft punktlos nach Hause fahren. Diesmal sollte es nichts für schwache Nerven werden, denn die Grünweißen haben mittlerweile gelernt was man im Abstiegskampf machen muss - wie der Name schon sagt - Kämpfen! Die ersten 15 Min. waren die Gastgeber wohl beeindruckt vom forschem Auftritt des Aussenseiters, der defensiv kaum etwas zuließ und vorne mit tollen Kontern die Hintermannschaft der Kirchberger ein ums andere Mal schlecht aussehen ließ. Erst Mitte der 1. Halbzeit wurde Kirchberg besser und unterstrich warum man auf Platz 2 steht. Mit einem gerechten 0-0 ging es in die Halbzeit. Was im 2. Durchgang dann bei nasskaltem Wetter passierte hätte Alfred Hitchcock nicht spannender schreiben können: Mit einem Konter über Hirschmüller und Gargano wurde Knipser Soffietti freigespielt und erzielte das 0-1. Nur 5 Minuten später sah Soffietti Mühlbauer und der wuchtete den Ball zum 0-2 ins Netz. Kirchberg stellte nun um und antwortete mit Dauerdruck, aber TW Rambach konnte sich das ein oder andere Mal auszeichnen. In der 63. Min. war er aber dann machtlos als Manuel Eberl zum 1-2 traf. Nun waren auch die Heimfans wieder da und es wurde ein toller Kreisklassenfight von beiden Teams - jedoch jederzeit fair und unter der souveränen Leitung von SR Manfred Alt. In der 72. Min. war es erneut Eberl der zum vielumjubeltem 2-2 traf und Tiefenbach erneut scheinbar ein Spiel aus der Hand gab. In einer packenden Schlussphase war es dann der Gast der endlich mal den Lucky Punch auf seiner Seite hatte. in der 89. Min. konnte der TW der Gäste einen fulminanten Gargano-Freistoss noch an den Pfosten lenken, aber der soeben erst eingewechselte Linus Messerer laserte den Ball unhaltbar zum 2-3 Siegtreffer unters Lattendach. Ein enorm wichtiger Sieg für die Tiefenbacher die nun wieder Morgenluft wittern, aber weiter jeden Punkt dringend brauchen. Am Samstag kommt es zum Kellerduell mit Wendelskirchen, erneut ein sog. 6-Punktespiel für GrünWeiß.