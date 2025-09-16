Tiefenbach kämpft muß sich aber mit 0-1 geschlagen geben

Im Heimspiel gegen Münchnerau wollten die Grünweißen das Debakel von Buch wettmachen und gleichzeitig wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Bereits nach 2 Minuten bekam dieses Vorhaben jedoch einen Dämpfer als Gästestürmer Wosegien einen Fehler der Tiefenbacher Defensive eiskalt ausnutzte und zum 0-1 traf. In der Folge waren die Gastgeber sehr bemüht das Spiel zu drehen und arbeiteten sich ins Spiel zurück. Mühlbauer hatte kurz vor der Pause nach einer tollen Einzelaktion den Ausgleich auf dem Fuß aber sein wuchtiger Schuß knallte nur ans Lattenkreuz. Münchnerau zog sich nun ein wenig mehr zurück und überließ dem Heimteam das Mittelfeld doch auf beiden Seiten blieben Chancen nun Mangelware. Die Gäste verteidigten clever alles weg und profitierten im Schlussspurt auch noch von 2 Zeitstrafen gegen das Team um Torjäger Soffietti, der kurz vor Schluss per Freistoss am 16er nochmal das 1-1 erzwingen wollte aber sein Schuss ging neben das Gehäuse. Eine bittere Niederlage vor allem da bis auf Kronwinkl alle direkten Rivalen dreifach punkten konnten. Nun kommt es am Samstag um 14 Uhr zum Lokalderby gegen Schlusslicht Kronwinkl. Wer die Tabelle kennt weiß um die enorme Wichtigkeit und Brisanz dieses Duells. Bei den Gästen war zuletzt einiges los, denn Coach Schrafstetter legte sein Amt nieder, das heisst die Spieler haben keine Ausreden mehr und werden vorallem gegen den Nachbarn Tiefenbach alles reinhauen. Spannend waren die Duelle dieser beiden Teams in den letzten Jahren immer - nur noch nie in dieser Tabellenregion. Für die Grünweißen heisst es nun Wunden lecken und positiv und selbstbewusst in diese Partie zu gehen, denn nur gemeinsam kommen wir aus der Ergebniskrise wieder heraus.