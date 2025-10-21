Tiefenbach in arger Not nach 2-3 im Kellerduell

So hatten sich die Grünweißen den Heimauftritt gegen den Mitkonkurrenten SC Berg wahrlich nicht vorgestellt. Die Gäste waren vor allem in den ersten 30 Min. in allen Belangen haushoch überlegen und gingen verdient mit 0-2 in Führung. Leider verpennte Tiefenbach einmal mehr die Anfangsphase komplett und lud den Gegner förmlich zum Toreschiessen ein. Kurz vor der Pause verkürzte Soffietti zwar noch auf 1-2, dies war jedoch sehr schmeichelhaft. Im 2. Durchgang dann ein besserer Auftritt des TSV, der aber nach einer Zeitstrafe für Mühlbauer in Unterzahl das vorentscheidene 1-3 hinnehmen musste. Kurz vor dem Abpfiff konnte Haslauer zwar nochmal den Anschlusstreffer erzielen, aber die Schlussoffensive brachte nicht mehr den erhofften Ausgleich. So taumelt der TSV der Winterpause entgegen und sollte bis dahin aber noch punkten sonst wird es zappenduster im Kampf um den Klassenerhalt. Am Samstag bekommen die Männer um Kapitän Zellner die nächste Gelegenheit im Heimspiel gegen Vilslern. Hier hat man noch eine Rechnung offen, denn das Hinspiel verlor man denkbar unglücklich mit 0-1. Anstoß ist um 14 Uhr in Tiefenbach. Wir hoffen trotz des aktuell mässigen Erfolgs auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung.