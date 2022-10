Tiefenbach im "Gemeindederby" verdienter Sieger

Es war mal wieder soweit: Das grosse Fussballderby gegen den Aster Nachbarn stand an. Bereits im Hinspiel konnte Tiefenbach mit 1-0 gewinnen, damals durchaus schmeichelhaft. Doch diesmal wollten die Grünweissen von Beginn an zeigen wer die Nummer 1 im Ort ist. Tiefenbach begann sehr konzentriert und drängte die Gäste schon nach wenigen Minuten in deren Hälfte zurück und erspielte sich dabei einige Chancen aber noch sprang nichts dabei heraus. Für Ast gab es kaum Entlastung und die einzige Torchance in Halbzeit eins resultierte aus einem Fernschuss nach Ballverlust des TSV im Mittelfeld. Tiefenbach hingegen erspielte sich zahlreiche Gelegenheiten und schlug dann kurz vor der Pause innerhalb von 90 Sekunden zweimal zu. Paul Mühlbauer brachte seine Farben nach tollem Spielzug und Vorarbeit Valentin Schmidt mit 1-0 in Führung. Doch die Gäste hatten sich kaum vom Rückstand erholt, da klingelte es erneut im Kasten der DJK. Diesmal bereitete Konsti Baier den Treffer von Valentin Schmidt vor und es stand 2-0. Nach der Pause eigentlich dann das gleiche Bild nur leistete sich das Heimteam zu Beginn einige Unachtsamkeiten. Nach einem langen Einwurf brachten die Tiefenbacher den Ball nicht raus und Paul Mühlbauer schoß seinen Kollegen Eschlberger ab und der Ball kullerte am verdutztem Michael Petrat vorbei und es stand nur noch 2-1. Nur 2 Minuten später grätschte ein Aster Spieler am möglichem 2-2 vorbei. Aber das wars dann auch schon mit Chancen der Gäste, denn nun war Tiefenbach wieder Herr im Haus und spielte wieder zielstrebiger nach vorne. Einzig Gästekeeper Hörndl erreichte Normalform , doch das 3-1 durch Andi Stangl nach Vorarbeit von Simon Haslauer in der 66. Min. konnte auch er nicht verhindern. Obwohl der souveräne SR Manfred Alt am Ende noch zwei Zehnminutenstrafen gegen Dennis Künast und Gästekapitän Sedlmeier aussprach, war es ein durchaus faires Derby und auch am hochverdientem Sieg des TSV Tiefenbach gab es nichts zu rütteln. Nun geht es am Sonntag nach Buch und danach im letzten Spiel des Jahres zuhause gegen Kumhausen. Wir freuen uns auf zahlreiche Fans.