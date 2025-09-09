Tiefenbach holt trotz Personalnot ein 1-1

Im Derby in Buch musste Tiefenbach ein 9 gegen 9 melden - schlug sich aber wacker.

Vor allem das Debut des argentinischen Neuzugangs "Francito" machte hier Hoffnung. Der technisch versierte Jungspund konnte vorallem in der 1. Halbzeit überzeugen und war selbst nah dran an einem Treffer. In einem ausgeglichenem und fairem Derby konnte Buch zwar mit 1-0 in Führung gehen aber Eschlberger erzielte kurz vor der Pause das 1-1. Im 2. Durchgang musste Tiefenbach dem personellem Aderlass Tribut zollen und schleppte sich dem Schlusspfiff entgegen. Mit einer starken kämpferischen Teamleistung konnte aber das Remis über die Zeit gerettet werden.