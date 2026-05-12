Tiefenbach hat direkten Ligaverbleib nicht mehr in der eigenen Hand

Zum letzten Heimspiel empfingen die Grünweißen den SV Neufraunhofen II und für beide Teams ging es um sehr viel. Die Gäste konnten mit einem Sieg den Klassenerhalt schaffen und der TSV mit einem Erfolg weiter über dem Strich bleiben. Es wurde ein hektisches und kampfbetontes Spiel, in dem sich beide nichts schenkten aber jederzeit fair agierten. Bereits nach 3 Minuten gingen die "Grafen" mit 0-1 in Führung und belohnten sich für eine starke Anfangsphase. Aber die Tiefenbacher wurden mit zunehmender Spieldauer besser und konnten sich einige Halbchancen erarbeiten. Kurz vor der Pause dann der Lohn, denn nach einem Foul an Baier gab es Elfmeter für die Grünweißen und Max Antony ließ sich diese Chance nicht entgehen und markierte das 1-1. In der 2. Halbzeit hatte Tiefenbach viel Ballbesitz und die besseren Aktionen aber leider fanden weder die Freistösse von Coach Aimer , noch eine Riesenchance von Antony ihr Ziel. Nach 80 Minuten flog den druckvolleren Gastgebern dann eine Ecke um die Ohren und der SVN konterte bärenstark und erzielte durch Dennis Kurz das schmeichelhafte 1-2. Die Grünweißen versuchten zwar nochmal alles aber es blieb beim 1-2. Das bedeutet nun , dass man am letzten Spieltag in Landshut-Berg unbedingt gewinnen muss und gleichzeitig auf ein Remis zwischen Gündlkofen und Neuhausen hofft, denn nur so ist der Klassenerhalt sicher. Wir hoffen auf zahlreiche Fans und Unterstützung.