Tiefenbach ganz kurz vor dem Ziel

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird der 4:3-Sieg des SV Tiefenbach vor Wochenfrist beim FC Weiler die Entscheidung über die Vizemeisterschaft und somit den direkten Aufstiegsplatz gebracht haben. "Dieses Spiel war einfach eine Wahnsinns-Achterbahnfahrt mit einer riesengroßen Freude auf unserer Seite am Ende", berichtet Jason Walzel.

Der Tiefenbacher Spielertrainer brachte seine Farben nach dem schnellen 0:2-Rückstand in der Anfangsviertelstunde mit zwei Treffern zurück in die Partie. In Halbzeit zwei folgte ein offener Schlagabtausch mit dem glücklichen Ende für den neuen Zweitplatzierten.

In Weiler herrschten am Sonntag gemischte Gefühlt. "Die Enttäuschung war und ist immer noch riesig", sagt Alexander Martaler, gleichzeitig macht die Tatsache als Dritter Relegation spielen zu dürfen großen Mut. Der Weilermer Trainer schätzt die Lage vor dem finalen Spieltag folgendermaßen ein: "Ich glaube, dass Tiefenbach, Ittlingen und wir unsere Spiele gewinnen werden und es in der Tabelle keine Veränderungen geben wird."

In diesem Fall würde der FC in die Verlängerung gehen und entweder gegen den TSV Helmstadt oder den SV Adelshofen um das verbleibende Kreisliga-Ticket spielen dürfen. Auf eine etwaige Gegnerbeobachtung verzichtet man beim FC Weiler allerdings. Martaler bekräftigt: "Wir tun gut daran uns auf uns selbst zu konzentrieren, weil wir noch eine Aufgabe zu erledigen haben."

Selbige führt den Tabellendrittem zum FC Eschelbronn dort ist es für Gästeteams nie einfach, wie der Weilermer Coach weiß: "Wir wissen, was es bedeutet auf dem Kallenberg anzutreten. Das ist eine hohe Hürde, die wir mit gesundem Respekt, aber auch viel Selbstvertrauen in Angriff nehmen werden"

Das Prinzip Hoffnung bleibt dem TSV Ittlingen erhalten. "Die Wahrscheinlicht, dass Helmstadt II in Tiefenbach gewinnt, liegt bei 0,0 Prozent", macht sich Wanderley da Cunha keine Illusionen. Realistischer erscheint da schon ein Stolperer des FC Weiler in Eschelbronn, wobei der Ittlinger Trainer auch hier nicht damit rechnet und sagt: "Weiler lässt sich das nicht mehr nehmen."

Nachträglich betrachtet hat Ittlingen einfach einen Punkt im Laufe der Runde liegenlassen. Beispielhaft nennt der Coach die 1:2-Niederlage in Dühren Mitte April, "als wir in Überzahl auf den Siegtreffer gedrückt, dann aber kurz vor Schluss das 1:2 kassiert haben."

Am Samstag gegen den SV Sinsheim will der TSV nur auf sich schauen, das Spiel gewinnen und wie da Cunha sagt, "einen schönen Saisonabschluss feiern." Somit schiebt er den Druck gekonnt den beiden besser platzierten Kontrahenten zu.

Zumindest ein klein wenig Spannung herrscht noch was den Relegationsrang gegen den Abstieg betrifft. Aktuell belegt der VfB Bad Rappenau selbigen, hat aber sehr gute Karten, um am Samstagabend einen Rang weiter oben zu stehen und den Klassenerhalt feiern zu dürfen. Dazu muss er beim längst abgestiegenen TSV Reichartshausen nur ein Remis holen, da die punktgleiche und ein Tor besser platzierte SG Untergimpern ausgerechnet am letzten Spieltag spielfrei ist. Es sieht also schwer danach aus, dass die SGU am Pfingstwochenende im Relegationsspiel gegen den SV Neidenstein, Dritter der Kreisklasse B, um den Klassenerhalt spielen wird.