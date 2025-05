Tiefenbach erst im 2. Durchgang ebenbürtig

Nachdem die Grünweißen mit dem 1-0 Arbeitssieg in Altdorf den Klassenerhalt eingetütet haben ging es nun zum Kronprinzen der Liga nach Oberglaim. Die Gastgeber waren von der 1. Minute an besser im Spiel und hätten schon früh in Führung gehen müssen aber TW Kandler konnte sich mehrfach auszeichnen. In der 25. Min. dann jedoch das verdiente 1-0 für den SVO durch Kevin Nagl. Kurz zuvor mussten die ohnehin ersatzgeschwächten Gäste Tom Heilmeier verletzt aus der Partie nehmen. Der Tabellenzweite legte nach und nutzte einen individuellen Fehler der Tiefenbacher zum 2-0 in der 36. Min. durch Michael Hartung. Nach der Pause schaltete Oberglaim ein wenig zurück und Tiefenbach konnte sich besser präsentieren und erarbeitete sich einige Chancen. Als Rinberger jedoch in der 61. Min das 3-0 erzielte war die Messe gelesen. Die Grünweißen bemühten sich zwar redlich aber mehr als der 1-3 Ehrentreffer durch Schmidbauer nach Vorlage von Mühlbauer kam nicht mehr heraus. Am Samstag um 14 Uhr geht es nun zum Saisonfinale nach Kumhausen. Hier heisst es nochmal alles reinlegen und sich auf keinen Fall gegen den Tabellenletzten blamieren, um eine insgesamt mässige Saison positiv ausklingen zu lassen. Glückwünsche an dieser Stelle an unseren Nachbarn aus der Gemeinde, der DJK Ast, die sich mit einem 5-0 Heimsieg gegen Kumhausen die Krone aufgesetzt haben und damit die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga unter Dach und Fach gebracht haben. Feiert schön und lasst nix anbrennen und viel Erfolg in der neuen Liga.