Tiefenbach düpiert Kronprinz Baierbach und verlässt den letzten Platz

Nach dem Thriller in Auloh mit Happy-End für die Grünweißen kam nun der nächste Aufstiegsanwärter nach Tiefenbach. Baierbach hatte einen glänzenden Saisonstart und war natürlich Favorit und stand bereits zu Beginn der Partie sehr hoch. Ein Spiel was den Gastgebern sehr entgegen kam, denn der Tabellenzweite hatte zwar mehr Ballbesitz, war aber auch anfällig für Konter und die setzten die Tiefenbacher sehr geschickt ein. In der 11. Min war nach Vorarbeit von Heilmeier der wiedererstarkte Paul Mühlbauer zur Stelle und brachte seine Farben mit 1-0 in Führung. Kurz vor der Pause dann ein Geniestreich von Kraxenberger, dessen langer Ball Knipser Soffietti erreichte, der sich diese Chance nicht nehmen ließ und zum 2-0 Pausenstand einnetzte. Der Matchplan der Aimer/Hirschmüller Truppe ging weiter perfekt auf, Baierbach hatte zwar viel Ballbesitz aber spätestens am 16er sah das ganze sehr ideenlos aus und wurde gut verteidigt. Hinzu kam, dass Bene Daxauer von Kraxenberger, Eschlberger und Co. nahezu aus dem Spiel genommen wurde und nur ab und an mal sein Können zeigen konnte. Nach einem krassem Abspielfehler der Gäste am eigenen 16er spritzte Mühlbauer dazwischen und stellte auf 3-0. Den Schlusspunkt der Partie setzte dann Soffietti, der eine Vorlage von Mühlbauer eiskalt zum 4-0 vollendete. Ein insgesamt hochverdienter Erfolg der Heimmannschaft, die in dieser Form kein Abstiegskandidat sein sollte. Einziger Wehrmutstropfen: Abwehrass Sandro Volke zog sich kurz vor der Halbzeit einen Kreuzbandriss zu und dürfte in dieser Saison wohl kaum mehr zum Einsatz kommen. Sehr bitter für den TSV Tiefenbach, der leider in den letzten 2 Jahren immer wieder durch langwierige Verletzungen zurückgeworfen wird. "Savo" an dieser Stelle gute Besserung! Für Tiefenbach geht es nun am Sonntag zum Nachbarderby nach Buch am Erlbach. Hier sollte man erneut mit ähnlicher Leidenschaft und Laufbereitschaft antreten, denn auch für die Erlbacher zählt im Tabellenkeller nur ein Dreier. Wir hoffen auf lautstarke Unterstützung.