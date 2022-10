Tiefenbach dreht Partie in der Schlussphase

Zum letztem Hinrundenspiel kam der TSV Vilslern nach Tiefenbach und wollte natürlich die rote Laterne abgeben. Es entwickelte sich ein ansehnliches Spiel bei dem zunächst Tiefenbach feldüberlegen agierte. Aus dem Nichts dann der Führungstreffer der Gäste durch Berger nach einem kapitalem Abwehrschnitzer der Grünweissen. Doch Tiefenbach fing sich wieder und konnte per Foulelfmeter wenige Minuten später ausgleichen. Fritz "the Cat" Wagner übernahm Verantwortung und verwandelte sicher. Kurz vor der Pause dann die kalte Dusche als Vilslern einen Elfmeter vom nicht immer sattelfestem SR Luschtinetz erhielt. Auch dieser wurde sicher verwandelt und so stands trotz ansprechender Leistung 1-2 aus Sicht der Platzherren. In der 2. Halbzeit tat sich lange Zeit nichts , denn Vilslern verwaltete das Ergebnis und den Hausherren fiel einfach nichts ein um zum Torerfolg zu kommen. In der Schlussphase wurden die Fans aber noch verwöhnt, denn zunächst konnte Konsti Baier per Freistoss den 2-2 Ausgleich erzielen und als der Stadionsprecher noch den Ausgleich verkündete, da verlor Vilslern beim Anstoss den Ball und Maxi Kraxenberger wurde auf die Reise geschickt und machte per Pike den umjubelten 3-2 Siegtreffer. Für Vilslern natürlich ein Schock, denn binnen 60 Sekunden wurde ihnen der sicher geglaubte Sieg noch aus den Händen gerissen. Nun gehts für Tiefenbach zuhause gegen den Nachbarn aus Ast. Die Jungs würden sich wieder über viele lautstarke Fans freuen.