Tiefenbach dreht ein 0-2 komplett und kassiert doch noch Ausgleich

Zum Kellerduell in Neufraunhofen traten sowohl die Gastgeber als auch der TSV Tiefenbach stark ersatzgeschwächt an, doch die kleinen "Grafen" konnten das zu Beginn wohl besser kompensieren und agierten klar überlegen und belohnten sich auch früh mit Toren. Nach knapp 25 Minuten lag das Heimteam völlig verdient mit 2-0 in Führung und hatte 2 Min. vor dem Pausenpfiff sogar die Chance auf 3-0 zu stellen, doch ein berechtigter Elfmeter wurde weit übers Tor geschossen. Ab diesem Zeitpunkt war dann ein Bruch im Spiel des SVN zu spüren, denn kurz vor dem Pausenpfiff hatte Tiefenbach eine dicke Chance zum Anschluss doch der Lupfer von Soffietti wurde noch von der Linie bugsiert. Nach der Pause dann ein völlig anderes Spiel denn nun waren es die Grünweißen die zwingend und zielstrebig nach vorn spielten und nach Vorlage von Dietl wuchtete Hirschmüller den Ball zum 2-1 Anschlusstreffer ins Eck. Tiefenbach war nun voll im Spiel und drückte die kraftloser werdenden "Grafen" weit zurück. In der 64. Min. dann der Ausgleich durch Goalgetter Soffietti nach einem feinen Zuspiel von Wagner. Vom Heimteam kam nun nichts mehr und Tiefenbach wollte mehr und so war es erneut Soffietti, der die tolle Vorarbeit von Mühlbauer nutzte und seine Farben mit 2-3 in Front brachte. Hirschmüller und Soffietti hatten danach noch Chancen auf ein höheres Ergebnis doch sie scheiterten - und das sollte sich einmal mehr bitter rächen, denn als Soffietti zum 2-4 traf pfiff der SR aus unerfindlichen Gründen Abseits (da fehlte schon sehr viel) und während Tiefenbach lamentierte drosch der Verteidiger die Kugel nach vorn, die Defensive des TSV war völlig unsortiert und kassierte in der 94. Min. den Ausgleich. Auch wenn es sehr unglücklich war muss man schon sagen, dass das Remis aufgrund der beiden völlig verschiedenen Halbzeiten in Ordnung ging und die Gäste sollten stolz auf ihre Moral und den gezeigten Willen sein, denn genau das braucht man im Abstiegskampf und genau das sollte man auch am Samstag im Heimspiel gegen den SC Berg abrufen, dann klappt es auch bald wieder mit einem dreifachem Punkteerfolg.