Tiefenbach bringt 2-0 Führung nicht ins Ziel und muss weiter zittern

Trotz der Ergebniskrise der letzten Wochen fuhren die Grünweißen hochmotiviert zur SG Weihmichl/Neuhausen um sich die noch fehlenden Punkten zum Klassenerhalt zu holen. Das Spiel begann jedoch mit einem frühen Aufreger, denn bereits nach 2 min. zeigte der SR auf den Elfmeterpunkt, doch Gästekeeper Fernandes hielt den Strafstoss bravorös. Fast im direktem Gegenzug ging der TSV durch "Nele" Schmidbauer in Führung. Gegen Ende der 1. Halbzeit wurden dann die Gastgeber aktiver aber Tiefenbach rettete den Vorsprung in die Pause. im 2. Durchgang war dann der Gast zunächst deutlich offensiver und nach einem Sahnepass von Schmidbauer umkurvte Knipser Soffietti den TW und brachte seine Farben mit 2-0 in Front. Leider nahmen die Gäste dann den Fuss vom Gaspedal und die SG versuchte immer wieder mit hohen Bällen zum Anschluss zu kommen. Nach einem Fehler im Aufbauspiel verkürzte Weihmichl/Neuhausen auf 1-2 und das Spiel wurde hektischer. Tiefenbach bettelte fast um den Ausgleich und konnte kaum mehr sicher hinten rausspielen. in der 68. Min. dann tatsächlich das 2-2 nachdem die Gäste einen hohen Ball nicht klären konnten. Erst danach wurden die Grünweißen wieder besser schafften es aber nicht mehr den Siegtreffer zu erzielen. Nun bleibt die Lage weiterhin angespannt, denn der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch 4 Punkte und die Konkurrenten punkten weiter stabil. Am Maifeiertag trifft Tiefenbach nun auf den SC Buch, der seit der Winterpause das wohl formstärkste Team neben Baierbach ist und sich mit einem überraschendem 3-2 gegen Oberglaim den Klassenerhalt sicherte. Am Sonntag kommt es dann in Altdorf zum für beide Teams wichtigstem Spiel, denn für Altdorf geht es ums absolute Überleben und Tiefenbach kann mit einem Dreier den Ligaerhalt eintüten. Für die Grünweißen heisst es daher hart und konzentriert arbeiten und mal volle 90 Minuten konstant durchzuziehen, dann sollte man in der Lage sein die nötigen Punkte zu holen.