Tiefenbach beendet mit toller Vorstellung die Pleitenserie

Zum Heimspiel gegen Gündlkofen wollte sich Team Bologna seinen Fans von einer besseren Seite als zuletzt zeigen. Bereits im ersten Durchgang waren die Grünweißen klar überlegen und hätten hier bereits klar in Front liegen müssen. Aber nach dem Pausentee platzte dann endgültig der Knoten und Linus Messerer brachte seinen Farben nach Vorarbeit von Jakob Mayer mit einem fulminantem Volley in Führung. Die Routiniers Haslauer und Petrat in der Abwehr taten dem TSV sichtlich gut und liessen kaum Chancen des Gegners zu und vorne glänzten dadurch auch endlich mal die Offensivkräfte. Nach Vorlage von "Bino" Arz war es dann Kraxenberger der einen tollen Angriff zum 2-0 veredelte. Mit dem Schlusspfiff stellte dann erneut Kraxenberger auf 3-0. Marco Gargano hatte hier mustergültig vorgelegt. Auf diese Leistung sollte man aufbauen und so die letzten Spiele angehen, denn das hat Freude gemacht.