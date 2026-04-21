Tiefenbach am Abgrund - Derbypleite bei Kronwinkl

Es ist noch nicht lange her da waren die Derbies zwischen dem TSV Kronwinkl und dem TSV Tiefenbach echte Leckerbissen im Kreis Landshut. Diese Zeiten sind für beide Teams vorbei und so kam es diesmal zum absolutem Kellerduell. Für Kronwinkl ging es wohl schon darum nicht bereits am viertletztem Spieltag abzusteigen und für Tiefenbach darum den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren. Von Beginn an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel bei dem die Gastgeber viel Leidenschaft und Zweikampfstärke zeigten und die Gäste immer versuchten spielerische Lösungen zu finden. Die Grünweißen hatten dabei jedoch viele Ballverluste und konnten Topstürmer Soffietti kaum in Szene setzen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann die 1-0 Führung für das Schlusslicht, das sich über aussen durchsetzen konnte und den Angriff erfolgreich zu Ende spielte. Auch im 2. Durchgang hatte Kronwinkl den perfekten Zeitpunkt für einen Treffer, denn Tiefenbach kassierte in der 47. Min. das 2-0 per Freistoss. Die Gäste wachten nur langsam auf, konnten aber 2 Riesenchancen durch Soffietti (einmal Lupfer knapp daneben und einmal Latte) nicht nutzen. In der 77. Min. dann nochmal Hoffnung als Spielertrainer Aimer einen Freistoss sehenswert in den Winkel zirkelte. Kronwinkl aber blieb bissig und holte sich immer wieder die zweiten Bälle, so dass jeder Spielaufbau der Tiefenbacher scheiterte. Ein gut getimter Konter brachte dann in der 89. Min. die Entscheidung und das 3-1 für den Tabellenletzten. Für die Gäste heisst es nun Wunden lecken, denn nun steht man mit einem Bein in der A-Klasse. Am Samstag müssen gegen den direkten Konkurrenten Weihmichl/Neuhausen dringend 3 Punkte her sonst ist der Absturz in die tiefste Klasse wohl kaum mehr zu verhindern. Trotz der prekären Situation hoffen wir auf zahlreiche Fans und deren Unterstützung.