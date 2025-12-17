Tiefe Trauer, Wechsel innerhalb der Landesklasse

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Liebe Familie von René,

ganz persönlich möchten auch wir unser tiefes Mitgefühl aussprechen. René war für uns mehr als nur ein Spieler – er war ein besonderer Mensch, der mit seiner Art Spuren hinterlassen hat.

Sein viel zu früher Abschied macht uns sprachlos. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei euch. Wir wünschen euch Kraft, Trost und Menschen, die euch Halt geben und euch durch diese Zeit begleiten.

Lebe wohl, sagen wir leise. Mach’s gut auf deiner letzten Reise.

Robert & Kati

im Namen deiner Ü35 & der Ü40

und des gesamten FC Wacker Herzfelde

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++

FSV Blau-Weiß Wriezen

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Danke, Henning! Henning Stiehm verlässt uns aus beruflichen Gründen zur Winterpause und wechselt zum Spremberger SV in die Landesklasse. Lieber Henning, danke für deinen unermüdlichen Einsatz! Du hast auf und neben dem Platz immer dein blau-weißes Herz gezeigt. Wir freuen uns, dass du deinen Weg gehst, und wünschen dir, dass du dich sportlich wie persönlich weiterentwickeln kannst. Das Gute ist: Er bleibt uns punktuell erhalten, denn er hast ein Zweitspielrecht! Bis bald und ganz viel Erfolg!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++