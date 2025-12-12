– Foto: FuPa-Grafik

Tiefe Trauer und Gedenkminute Drittligist SSV Ulm: In Gedenken an Annette Schnalzger Verlinkte Inhalte 3. Liga SSV Ulm VfL Osnabrück

Eine traurige Nachricht kommt vom Drittligisten SSV Ulm. Dies teilen die Ulmer Spatzen mit:

In Gedenken an Annette Schnalzger Mit Trauer nehmen wir Abschied von Annette Schnalzger. Seit vielen Jahren war sie im Donaustadion zu Hause. Seit fünf Jahren mit Dauerkarte und ohne ein verpasstes Heimspiel. Im Juni 2024 wurde sie Mitglied, um die Verbundenheit zu unseren Farben zu unterstreichen.

Beim letzten Heimspiel gegen den TSV 1860 München brach Annette Schnalzger an ihrem Platz auf der Gegentribüne zusammen. Der Rettungsdienst war sofort vor Ort und reanimierte sie. Leider verstarb sie anschließend in einer Ulmer Klinik. Die Fanlager der Spatzen und des TSV 1860 stellten daraufhin ihren Support ein und zeigten großes Gespür für die Situation.