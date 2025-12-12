Tiefe Trauer und Gedenkminute

Eine traurige Nachricht kommt vom Drittligisten SSV Ulm. Dies teilen die Ulmer Spatzen mit:
In Gedenken an Annette Schnalzger
Mit Trauer nehmen wir Abschied von Annette Schnalzger. Seit vielen Jahren war sie im Donaustadion zu Hause. Seit fünf Jahren mit Dauerkarte und ohne ein verpasstes Heimspiel. Im Juni 2024 wurde sie Mitglied, um die Verbundenheit zu unseren Farben zu unterstreichen.
Beim letzten Heimspiel gegen den TSV 1860 München brach Annette Schnalzger an ihrem Platz auf der Gegentribüne zusammen. Der Rettungsdienst war sofort vor Ort und reanimierte sie. Leider verstarb sie anschließend in einer Ulmer Klinik.
Die Fanlager der Spatzen und des TSV 1860 stellten daraufhin ihren Support ein und zeigten großes Gespür für die Situation.
Wir verlieren eine treue Unterstützerin der Spatzenfamilie und einen Menschen, der den SSV Ulm 1846 Fußball gelebt hat.
Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie.
Annette bleibt unvergessen.
Beim heutigen Heimspiel wird es vor Anpfiff eine Gedenkminute geben.
So sieht die Tabelle der 3. Liga aus:
1. FC Energie Cottbus 17 11-2-4 39:28 35
2. MSV Duisburg (Auf) 17 9-5-3 32:22 32
3. SC Verl 17 8-7-2 42:26 31
4. Rot-Weiss Essen 17 8-6-3 33:28 30
5. VfL Osnabrück 17 8-5-4 20:16 29
6. F.C. Hansa Rostock 17 7-7-3 29:18 28
7. SV Waldhof Mannheim 17 9-1-7 30:26 28
8. TSG 1899 Hoffenheim II (Auf) 17 8-3-6 35:24 27
9. TSV 1860 München 17 8-3-6 27:26 27
10. VfB Stuttgart II 17 7-5-5 24:24 26
11. SV Wehen Wiesbaden 17 7-4-6 21:19 25
12. Viktoria Köln 17 7-2-8 25:25 23
13. FC Ingolstadt 04 17 5-6-6 29:26 21
14. 1. FC Saarbrücken 17 5-5-7 26:28 20
15. Alemannia Aachen 17 6-2-9 27:30 20
16. SSV Jahn Regensburg (Ab) 17 6-2-9 23:27 20
17. FC Erzgebirge Aue 17 4-6-7 19:28 18
18. SSV Ulm 1846 Fußball (Ab) 17 5-1-11 21:36 16
19. TSV Havelse (Auf) 17 1-6-10 21:37 9
20. 1. FC Schweinfurt 05 (Auf) 17 2-0-15 14:43 6