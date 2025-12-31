Tiefe Trauer und ein Trainerwechsel

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit tiefer Bestürzung haben wir vom Tod unseres ehemaligen Spielers, Jugendtrainers, treuen Zuschauer, Mitarbeiter des Charlotto und Freund erfahren.

Mit Keven Kerskes verlieren wir viel zu früh einen Menschen aus unserem Leben. Seine Liebe zum Fußball hat er in den letzten Jahren zudem als Jugendtrainer beim SV Siethen fortgeführt, wo er ein fester und wichtiger Bestandteil des Vereins war und bleiben wird.

Wir sind geschockt, bestürzt und denken in dieser schweren Zeit an seine Frau, seine Kinder und den Rest seiner Familie, die alle einen engen Bezug zu unserem Verein haben.

Lieber Kiki, in den letzten Tagen haben wir viel über dich gesprochen. Wir denken an dich und wir werden dich nicht vergessen, weil du immer einen Platz in unserer Mitte haben wirst.

Wir bitten von Nachfragen abzusehen und werden uns im Sinne der Familie noch einmal dazu melden. Wir sprechen ihnen nochmals unser tief empfundenes Beileid aus.

In tiefer Trauer und Dankbarkeit

Der Vorstand des Ludwigsfelder FC

SG Grün-Weiß Bärenklau

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Unser Trainer der Ersten Mannschaft legt sein Amt zum Ende der Hinrunde nieder. Wir bedanken uns bei Kai Ramlow für seine außerordentliche und erfolgreiche Arbeit in unserem Verein und wünschen ihm sowohl privat als auch sportlich alles Gute und viel Erfolg! Du bist und bleibst einer von uns! Für immer grün-weiß. Der bisherige Co-Trainer André Birkner übernimmt nun hauptverantwortlich die Leitung der Mannschaft. Danke und viel Erfolg André!

