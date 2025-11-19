Tiefe Trauer und doppeltes Debüt

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Friedhelm „Frieda“ Kübler

Uns erreichte die unfassbar traurige Nachricht, dass unser langjähriges Vereinsmitglied und treuer Begleiter Friedhelm „Frieda“ Kübler bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Der Schock sitzt tief – nicht nur im Verein, sondern bei allen, die Frieda kannten, schätzten und ins Herz geschlossen haben.

Frieda war keiner, der im Mittelpunkt stehen wollte. Er war einer von denen, die im Hintergrund die größte Stütze sind – leise, verlässlich, mit einem Herz für den Verein, das größer kaum sein konnte. Fast kein Spiel der Männermannschaft fand ohne ihn statt. Ob als Ordner, als freundliches Gesicht am Eingangstor oder als ruhender Pol im Trubel der Spieltage: Frieda war immer da. Pünktlich. Zuverlässig. Unverzichtbar.

Diejenigen, die Woche für Woche an ihm vorbeigingen, um ihren Eintritt zu zahlen, kannten seinen warmen Blick, sein herzliches Wort und seine ruhige Art. Er war ein Teil unseres Vereinslebens – so selbstverständlich, dass man sich kaum vorstellen kann, dass er nun fehlt.

Im Juni 2024 wurde seine jahrelange, stille und so wertvolle Arbeit gewürdigt, als er persönlich von Michael Reichert die Verdienstnadel des Fußballkreises Oberhavel/Barnim erhielt. Eine Auszeichnung, die nicht nur seine Leistungen, sondern auch seinen Charakter widerspiegelt: Bescheiden, treu, pflichtbewusst.

Doch kein Orden dieser Welt kann ausdrücken, welchen Wert Frieda für uns hatte.

Wir verlieren einen Freund. Einen Mitstreiter. Einen der Guten. Einen derjenigen, die einen Verein wirklich ausmachen.

Danke, Frieda, für deine unermüdlichen Dienste, für deine Zeit, für deine Herzlichkeit.

Für immer Fortune.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihn vermissen.

Der Vorstand

FSV Fortuna Britz 90 e.V.

Brandenburger SC Süd 05

Das teilt der Verein auf Facebook mit: Am Samstag haben unsere beiden A-Jugend Spieler Qahil Imeri und Felix Gummelt ihr Debüt in der Brandenburgliga gegeben. Glückwunsch Jungs!

