Tiefe Trauer und auch eine Disqualifikation

Das teilt der Verein über Instagram mit:

„Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, entsteht in den Herzen seiner Mitmenschen.“

Die SpVgg Satteldorf trauert um ihren ehemaligen Manager und Fußball-Abteilungsleiter Manfred „Hasi“ Gaspar.

DANKE HASI für deine Leidenschaft, dein Engagement, dein großes Herz, deine immer offenen und klaren Worte und für deine endlose Treue.

Ohne dich wäre die SpVgg Satteldorf nicht das, was sie heute ist.

Wir werden dich niemals vergessen.