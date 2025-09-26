Tiefe Trauer und auch eine Disqualifikation

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein über Instagram mit:
„Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, entsteht in den Herzen seiner Mitmenschen.“
Die SpVgg Satteldorf trauert um ihren ehemaligen Manager und Fußball-Abteilungsleiter Manfred „Hasi“ Gaspar.
DANKE HASI für deine Leidenschaft, dein Engagement, dein großes Herz, deine immer offenen und klaren Worte und für deine endlose Treue.
Ohne dich wäre die SpVgg Satteldorf nicht das, was sie heute ist.
Wir werden dich niemals vergessen.
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Trotz intensiver Bemühungen kann man keine Mannschaft für das Spiel stellen.
Nachdem der TKSZ Ludwigsburg schon am 14.09. und 21.09.2025 nicht angetreten ist, führt die heutige Absage zu Disqualifikation und zum Ausschluss aus dem Spielbetrieb der Kreisliga B1, ohne überhaupt ein Pflichtspiel in der Saison bestritten zu haben.
Die bisher gewerteten Punktspiele gehen damit aus der Wertung, künftige Spielgegner haben spielfrei.
