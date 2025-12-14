Tiefe Trauer um Trainer

– Foto: Verein / FuPa-Grafik

Eine traurige Nachricht kommt vom FC Burlafingen aus der Bezirksliga Donau/Iller, der Abschied von Trainer Thomas Schmidt nimmt. Dies teilt der Verein auf über Instagram mit:

Wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, sollten wir nicht lernen, ohne ihn zu leben, sondern mit der Liebe zu leben, die er uns hinterlassen hat. Leider ist unser Trainer Thommy am 08.12.2025 unerwartet von uns gegangen. Wir alle sind erschüttert und in tiefer Trauer. Unser Trainer, unser Freund, unser „Papa“, ein Mensch, der so viel mehr war, als Worte je sagen könnten, fehlt uns unendlich.

Lieber Thommy, du hast uns motiviert, warst ein Vorbild und hast immer an uns geglaubt. Mit dir war keine Hürde zu schwer. Als Team haben wir alles gemeistert und selbst das Unmögliche wahr gemacht. Durch deine Gesten hast du gezeigt, wie wertvoll jeder Spieler für dich ist. Du hast Momente erschaffen, die jetzt für uns die wertvollsten Erinnerungen sind.