Tiefe Trauer um Schiedsrichter-Urgestein

– Foto: FuPa-Grafik

Die Schiedsrichtergruppe Stuttgart trauert. Dies teilt die Schiedsrichtergruppe über Instagram mit:

"Am heutigen Samstag hat die Schiedsrichtergruppe Stuttgart die traurige Nachricht erreicht, dass unser geschätzter Sportkamerad und Freund Kurt Maier-Haag am Mittwoch, den 8. Oktober 2025, im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Kurt war ein echtes Urgestein unserer Schiedsrichterfamilie. Seit Januar 1965 stand er auf den Fußballplätzen der Region und prägte Generationen von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. Erst vor gut zwei Wochen durfte er im Rahmen unseres Ehrungsabends für beeindruckende 60 Jahre aktiven Einsatz geehrt werden – ein Moment, der uns nun in besonderer Erinnerung bleibt.

Auch nach seiner aktiven Zeit blieb Kurt mit Herzblut dabei. Mit großem Engagement unterstützte er viele Jahre die Nachwuchsförderung, begleitete junge Talente als (Video-)Coach und gab seine Erfahrung mit Geduld, Leidenschaft und Humor weiter. Selbst als er sich in den letzten Jahren etwas zurückzog, blieb sein Interesse ungebrochen – bis zuletzt nahm er teilweise weite Wege auf sich, um „seine Jungs“ zu sehen und sie auf ihrem Weg zu unterstützen. Mit Kurt verlieren wir nicht nur einen verdienten Schiedsrichter, sondern einen warmherzigen Menschen, der für viele von uns ein Vorbild, Mentor und guter Freund war. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner Familie. Wir werden Kurt und seine Verdienste in dankbarer Erinnerung behalten. Die Beerdigung findet am Freitag, 17.10.2025 auf dem Friedhof Bissingen, Schleifmühlenweg 29, statt."