Tiefe Trauer, Sportgerichtsurteile, Spielverlegung, gute Nachricht

Croatia Bietigheim

Das teilt der Verein über Instagram mit:

In stillem Gedenken

Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser Gründungsmitglied und Freund Tomislav Ledic von uns gegangen ist.

Tomislav war nicht nur einer der Gründungsväter unseres Vereins, sondern auch ein Mensch, der mit seinem Einsatz, seiner Leidenschaft und seiner Herzlichkeit viel für unsere Gemeinschaft getan hat.

Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden.

Sobald wir nähere Informationen erhalten, werden wir euch über unsere sozialen Kanäle informieren.

Ruhe in Frieden, Tomislav.

Du wirst immer Teil unseres Vereins bleiben.