Tiefe Trauer, Sportgerichtsurteile, Spielverlegung, gute Nachricht

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein über Instagram mit:
In stillem Gedenken
Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser Gründungsmitglied und Freund Tomislav Ledic von uns gegangen ist.
Tomislav war nicht nur einer der Gründungsväter unseres Vereins, sondern auch ein Mensch, der mit seinem Einsatz, seiner Leidenschaft und seiner Herzlichkeit viel für unsere Gemeinschaft getan hat.
Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden.
Sobald wir nähere Informationen erhalten, werden wir euch über unsere sozialen Kanäle informieren.
Ruhe in Frieden, Tomislav.
Du wirst immer Teil unseres Vereins bleiben.
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Sportgerichtsurteil in der Kreisliga B6: 26.10.2025, SC Bibersfeld – TSV Hessental II, Wertung: 0:3 (Grund: Einsatz eines nicht berechtigten Spielers seitens des SC).
Sportgerichtsurteil in der Kreisliga B1: 02.11.2025, TSV Neustadt – ASGI Schorndorf: Urteil: muss neu angesetzt werden.
Spielverlegung in der B1: TSV Schlechtbach – SV Plüderhausen, bisher: 18.11., neu: 25.11.2025, 20:00 Uhr
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Gute Nachrichten!
Unser spielender Co-Trainer der 1. Mannschaft wurde erfolgreich am Kreuzband operiert. Auch wenn er aktuell sportlich pausieren muss, wird er unser Team weiterhin im Training und an den Spieltagen als Co-Trainer betreuen.
Wir wünschen eine schnelle und vollständige Genesung und freuen uns darauf, dich bald wieder auf dem Platz zu sehen! Bis bald Savvas.
