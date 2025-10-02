Tiefe Trauer, Pokalauslosung, Supercup und Spielverlegungen

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

FC Ostrach

Das teilt der Verein über Instagram mit: Nachruf des FC Ostrach zu Ehren unseres Ehrenmitglieds Herbert Dettling

1951– 2025 Mit tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Herbert Dettling – einem herausragenden Mitglied des FC Ostrach. Seit 1963 war er Spieler, Schiedsrichter bis zur Verbandsliga, Turnierleiter, Jugendleiter, 2. Vorstand und Sprecher des Förderkreises. Mit unermüdlichem Einsatz prägte er Generationen und machte das A-Juniorenturnier überregional bekannt. Für seine Verdienste erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, u. a. die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg, den DFB-Ehrenamtspreis, die Ehrenmitgliedschaft des FCO und die Bürgermedaille der Gemeinde Ostrach. Wir verlieren nicht nur einen großartigen Sportler, sondern auch einen Freund und Mentor. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau Ilse und der Familie. Ruhe in Frieden, Herbert – der FC Ostrach wird dich nie vergessen. Im Namen der Vorstandschaft und der Mitglieder des FCO

Fußballbezirk Enz/Murr

Das teilt der Fußballbezirk mit: LIVESTREAM AUSLOSUNG am Tag der deutschen Einheit

AZ FITNESS Bezirkspokal Enz/Mur ACHTELFINALE Wer folgt den qualifizierten Mannschaften SV Germania Bietigheim, SV Salamander Kornwestheim, TSV Grünbühl, TSV Schwieberdingen und TSV Merklingen heute Abend in den Lostopf? Am morgigen 03.10.2025 um 12:00 Uhr können nachdem Zuschauerrekord im letzten Stream wieder alle gespannt sein, welche Lose gezogen werden. Die Losfee ist dieses Mal gut bekannt: Die stellvertretende Vorsitzende des Sportgerichts Enz/Murr Karin Feil zieht die Paarungen fürs Achtelfinale. Bezirkspokalspielleiter Christian Knecht wird ihr dabei assistieren. Wir sind gespannt! ---

Allianz Peynir Supercup Enz/Murr Wer sich am 1.10. auf den Weg nach Heimsheim gemacht hat, wurde nicht enttäuscht. Im Finale um den Allianz Peynir Supercup nahm der Gastgeber TSV Heimsheim das Heft in die Hand und ging schnell in Führung, 4te Minute, und legte in der 20ten Minute das 2:0 nach. Dann wurde der TSV Schafhausen stärker und konnte in der 34ten Minute auf 1:2 verkürzen. Nach vor der Halbzeit konnte Schafhausen zum 2:2 ausgleichen, 47te Minute. Mit dem 2:2 ging es in die Verlängerung in der das Team des TSV Schafhausen sogar in der 99ten Minute mit 3:2 in Führung gehen konnte. Doch kurz vor Ende der Verlängerung erzielte der TSV Heimsheim den vielumjubelten Ausgleich. Die Entscheidung musste im Elfmeterschießen fallen, hier hatte der TSV Schafhausen das Glück auf seiner Seite und darf sich erster Supercup Sieger der Frauen nennen. Spielführerin Kottmair nahm den Wimpel von Bezirkspokalspielleiter Christian Knecht entgegen, die Siegerschale wurde durch Bernd Erkenbrecher, im Bezirksvorstand für Mädchen- und Frauenfußball zuständig übergeben, den Siegerscheck gab es vom Bezirksvorsitzenden Ingo Ernst. Herzlichen Glückwunsch TSV Schafhausen! Ein Dankeschön an den TSV Heimsheim und die Schiedsrichter der Partie. Zum Abschluss gab es noch Partymusik mit Milla Pink, eine gelungene Veranstaltung!