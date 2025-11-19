Tiefe Trauer, Personalentscheidungen und Trainerwechsel

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Liebe Croatia-Anhänger, Mitglieder und Freunde,
mit großer Bestürzung haben wir erfahren, dass unser Freund Danijel Maric im Alter von nur 49 Jahren völlig unerwartet aus dem Leben gerissen wurde. Dieser Verlust erfüllt uns mit tiefer Trauer.
Danijel war nicht nur ein langjähriger Fan, Mitglied und Sponsor, sondern vor allem ein geschätzter Teil unserer Gemeinschaft. Besonders sein Engagement bei den Reutlinger Juniors bleibt unvergessen – dort, wo sein Sohn Ivan bereits sein fußballerisches Talent unter Beweis stellen konnte.
Danijel hinterlässt eine Ehefrau und drei Kinder, die nun nicht nur einen geliebten Menschen, sondern ihren familiären Mittelpunkt verloren haben.
Um seiner Familie in dieser schweren Zeit beizustehen, haben wir diese Spendenaktion ins Leben gerufen. Jeder Beitrag – ob groß oder klein – zeigt der Familie, dass sie nicht allein durch diese schwere Phase gehen muss.
Wir danken euch von Herzen für jede Form der Unterstützung.
Ruhe in Frieden, Danijel.
Anbei der Link zur Spendenaktion:
https://www.paypal.com/pools/c/9kbC7y1AuF
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Der SV Zainingen kann weitere wichtige Personalentscheidungen vermelden.
Der Schattenhechter, der Paradiesvogel, der weiße Brasilianer und der Lazarett-Chef verlängern vorzeitig.
Ein starkes Zeichen für die gemeinsame Ausrichtung und den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.
„Wir sind froh, dass die Rückmeldungen der Jungs so positiv ausfallen. Das zeigt, dass wir trotz allem auf einem guten Weg sind“, erklärt die sportliche Leitung.
Mit Luca Brändle zwischen den Pfosten sowie Flori Probst und Jan-Luca Schönleber in der Viererkette steht ein stabiler Grundstock in der Defensive bereit für die neue Saison.
In der Offensive wird David Götz weiterhin seine Kreativität und Spielstärke einbringen.
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Danke und auf Wiedersehen Tim!
Wir müssen bekannt geben, dass sich die Wege zwischen den Deizisauerinnen und Coach Tim Neidhart aufgrund privater Umstände zum Winter hin trennen werden. Nach intensiven Gesprächen ist man gemeinsam mit der Abteilungsleitung und Tim einvernehmlich zu der Entscheidung gekommen. Tim übernahm die Deizisauerinnen zum Saisonbeginn.
Wir danken Tim für sein stetiges Engagement und die gemeinsame Zeit und wünschen ihm für die weitere Zukunft alles Gute.
