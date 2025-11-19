Tiefe Trauer, Personalentscheidungen und Trainerwechsel

+++

+++

Croatia Reutlingen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Liebe Croatia-Anhänger, Mitglieder und Freunde,

mit großer Bestürzung haben wir erfahren, dass unser Freund Danijel Maric im Alter von nur 49 Jahren völlig unerwartet aus dem Leben gerissen wurde. Dieser Verlust erfüllt uns mit tiefer Trauer.

Danijel war nicht nur ein langjähriger Fan, Mitglied und Sponsor, sondern vor allem ein geschätzter Teil unserer Gemeinschaft. Besonders sein Engagement bei den Reutlinger Juniors bleibt unvergessen – dort, wo sein Sohn Ivan bereits sein fußballerisches Talent unter Beweis stellen konnte.

Danijel hinterlässt eine Ehefrau und drei Kinder, die nun nicht nur einen geliebten Menschen, sondern ihren familiären Mittelpunkt verloren haben.

Um seiner Familie in dieser schweren Zeit beizustehen, haben wir diese Spendenaktion ins Leben gerufen. Jeder Beitrag – ob groß oder klein – zeigt der Familie, dass sie nicht allein durch diese schwere Phase gehen muss.

Wir danken euch von Herzen für jede Form der Unterstützung.

Ruhe in Frieden, Danijel.

Anbei der Link zur Spendenaktion:

https://www.paypal.com/pools/c/9kbC7y1AuF