Tiefe Trauer in Altlandsberg, neues Kapitel in Wildau, 200-Tore-Mann

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Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?

MTV Altlandsberg

Der MTV 1860 Altlandsberg trauert um Heinz Völker, der am 27. Mai 2026 verstorben ist.

Mit Heinz Völker verliert der Verein eine Persönlichkeit, die den Fußball in Altlandsberg über Jahrzehnte hinweg entscheidend geprägt hat. Anfang der 1980er Jahre übernahm er bei der damaligen BSG Traktor Altlandsberg Verantwortung und gründete die Sektion Fußball. Mit Leidenschaft, Tatkraft und Weitblick legte er damit den Grundstein für eine Entwicklung, die den Fußball zu einem festen Bestandteil des Vereinslebens machte.

Auch nach der Wende blieb Heinz Völker dem Fußball eng verbunden. Beim MTV 1860 Altlandsberg engagierte er sich über viele Jahre als Abteilungsleiter, Organisator und Staffelleiter. Vor allem aber war er ein Mensch, auf den stets Verlass war und der das Vereinsleben mit seiner Erfahrung und seinem Einsatz bereicherte.

Wer Heinz Völker kannte, wird sich an seine ruhige Art, seine Verlässlichkeit, seinen Humor und seine tiefe Verbundenheit mit Altlandsberg erinnern. Er suchte nie das Rampenlicht, wirkte jedoch mit Bescheidenheit, Pflichtbewusstsein und großer Hingabe für den Verein und die Menschen in seinem Umfeld.

Das Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden sowie allen Angehörigen und Wegbegleitern.

Der MTV 1860 Altlandsberg wird Heinz Völker ein ehrendes Andenken bewahren.

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FC Borussia Brandenburg

Der FC Borussia Brandenburg gratuliert Julian Schwandt zu einem außergewöhnlichen Meilenstein: Mit seinem Treffer im jüngsten Pflichtspiel erzielte der Angreifer sein 200. Tor für den Verein.

Für diese beeindruckende Marke benötigte Schwandt lediglich 139 Pflichtspiele und 10549 Einsatzminuten. Diese außergewöhnliche Quote unterstreicht eindrucksvoll seine Qualitäten als Torjäger und seine enorme Bedeutung für den FC Borussia Brandenburg.

Mit seinen Treffern hat Julian Schwandt die Vereinsgeschichte nachhaltig geprägt und sich einen besonderen Platz in den Statistiken des Klubs gesichert.

Der FC Borussia Brandenburg ist stolz, seit Jahren auf einen Stürmer dieser Klasse bauen zu können, und gratuliert Julian Schwandt zu diesem bemerkenswerten Erfolg.

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SG Phönix Wildau