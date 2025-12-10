Tiefe Trauer - ein Trainerwechsel

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SKG Stuttgart Max-Eyth-See

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir nehmen Abschied von Jürgen Bakele.

Mit großem Engagement und unermüdlichem Einsatz hat er über viele Jahre hinweg unseren Verein geprägt. Seine Hilfsbereitschaft und sein offenes Ohr für die Anliegen innerhalb des Vereins, der Mitglieder und des Vorstands bleiben unvergessen. Jürgen war viele Jahre im Vorstand tätig, kümmerte sich insbesondere um die finanziellen Belange und leistete unzählige Stunden im Ehrenamt.

In Dankbarkeit und tiefer Trauer bewahren wir sein Andenken.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen.

SKG Stuttgart Max-Eyth-See 1898 e.V. im Namen aller Mitglieder und Freunde.

TSV Ensingen

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

TRAINERWECHSEL IM FORCHENWALD

Seit vergangenen Sonntag befinden sich unsere beiden aktiven Mannschaften in der Winterpause. Diese wird zeitgleich auch einen Wechsel an der Seitenlinie mit sich bringen.

Schon vor einigen Wochen hatte unser bisheriger Trainer Liborio Palascino dem Verein mitgeteilt, sein Amt in der Winterpause aus persönlichen Gründen niederzulegen. An dieser Stelle möchten wir uns bei "Libo" recht herzlich für seine Arbeit und seinen Einsatz beim TSV bedanken.

Daraufhin wurde in den letzten Wochen und Tagen natürlich auch nach einer Nachfolgelösung gesucht. Wir freuen uns sehr, mit Alexander Stierl dabei einen ehemaligen Spieler des TSV gefunden zu haben, welcher ab sofort die Trainer-Aufgaben übernehmen wird. Alex konnte in den vergangenen 1,5 Jahren schon Erfahrungen im Trainerbereich sammeln und kennt die Mannschaft zudem sehr, sehr gut. Erst im Juni diesen Jahres absolvierte er beim Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SGV Murr seine letzte Partie im gelben Trikot.

Alex wird zudem weiterhin von Sebo und Hansi unterstützt, welche schon seit Saisonbeginn überwiegend für die zweite Mannschaft zuständig sind.

