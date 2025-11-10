Tiefe Trauer, ein Neuzugang und Kurzschulung

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Neues – und zugleich vertrautes Gesicht im U23-Trainerteam
Die Young Boys Reutlingen freuen sich, mit Fatih Koruk ein im Verein bestens bekanntes Mitglied als neuen Co-Trainer der U23 begrüßen zu dürfen. Der Wechsel erfolgt mit sofortiger Wirkung.
Fatihs Trainerlaufbahn begann beim SSV Reutlingen im U19-Bereich, wo er zunächst als Betreuer tätig war. Dort sammelte er nicht nur seine ersten Erfahrungen im Trainerbereich, sondern startete parallel mit dem C-Lizenz-Lehrgang seinen Weg in die Trainerausbildung.
Anschließend wechselte er zu den Young Boys Reutlingen, wo er zunächst als Co-Trainer der U16 tätig war. In der laufenden Saison übernahm er erfolgreich die Verantwortung als Cheftrainer der U16.
Mit dem Wechsel in das U23-Trainerteam folgt nun der nächste Schritt hin zum leistungsorientierten Herrenbereich.
Diese Veränderung erfolgt passend zur anstehenden Winterpause, um das Team bestmöglich auf die Rückrunde und die kommende Saison vorzubereiten.
Das U23-Trainerteam setzt sich damit wie folgt zusammen: Cheftrainer Erol Tatlici verantwortet weiterhin die sportliche Gesamtleitung. Can Stroffregen agiert als spielender Co-Trainer auf dem Feld. Fatih Koruk ergänzt das Team künftig als Co-Trainer an der Seitenlinie. Komplettiert wird das Team von Ahmet Alkan, der als Betreuer die Organisation, Abläufe und die Betreuung der Spieler übernimmt.
Das teilt der Fußballbezirk mit:
In tiefer Trauer – der Fußballbezirk bittet zur Anteilnahme um eine Gedenkminute
Der Fußballbezirk Rems/Murr/Hall und die gesamte Fußballfamilie trauert um den Spieler und Menschen der SK Fichtenberg, der vergangenen Sonntag im Spiel seiner zweiten Mannschaft mit gesundheitlichen Problemen ausgewechselt wurde und später verstarb.
Wir sind tief betroffen!
Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen sowie den Sportkameraden Fichtenberg, denen wir alle Kraft wünschen, um dieses unfassbare Schicksal zu
verarbeiten.
Zum Zeichen des Mitgefühls bitten wir bei allen Spielen im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall am kommenden Wochenende vor dem Anpfiff eine Gedenkminute abzuhalten, gerne mit dem oben genannten Text.
Das teilt der Fußballbezirk mit:
wfv-Kurzschulung Halle, für Trainer*innen im Kinderfußballbereich, E-Jugend, F-Jugend und Bambini
Tore verhindern und Tore vorbereiten
Kinder lieben es, Tore zu schießen - aber auch Tore zu verhindern.
Mit dieser Kurzschulung möchte das wfv-Lehrteam die Trainer*innen dabei unterstützen, die Torspieler*innen von Anfang an altersgerecht zu fördern und dabei Freude an dieser besonderen Rolle zu vermitteln.
Die Schulung erfolgt in Theorie und Praxis, Bitte Sportsachen mitbringen. Beginn ist um 18:00 Uhr.
Am Donnerstag, 13.11.2025, beim TV Belsen, Ernwiesen 2 in Mössingen, Schulungsleiter Martin Vöhringer und Claus Ulmer.
Diese Schulung wird für die Lizenzverlängerung mit fünf Lerneinheiten anerkannt.
