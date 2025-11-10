Tiefe Trauer, ein Neuzugang und Kurzschulung

+++

Young Boys Reutlingen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Neues – und zugleich vertrautes Gesicht im U23-Trainerteam

Die Young Boys Reutlingen freuen sich, mit Fatih Koruk ein im Verein bestens bekanntes Mitglied als neuen Co-Trainer der U23 begrüßen zu dürfen. Der Wechsel erfolgt mit sofortiger Wirkung.

Fatihs Trainerlaufbahn begann beim SSV Reutlingen im U19-Bereich, wo er zunächst als Betreuer tätig war. Dort sammelte er nicht nur seine ersten Erfahrungen im Trainerbereich, sondern startete parallel mit dem C-Lizenz-Lehrgang seinen Weg in die Trainerausbildung.

Anschließend wechselte er zu den Young Boys Reutlingen, wo er zunächst als Co-Trainer der U16 tätig war. In der laufenden Saison übernahm er erfolgreich die Verantwortung als Cheftrainer der U16.

Mit dem Wechsel in das U23-Trainerteam folgt nun der nächste Schritt hin zum leistungsorientierten Herrenbereich.

Diese Veränderung erfolgt passend zur anstehenden Winterpause, um das Team bestmöglich auf die Rückrunde und die kommende Saison vorzubereiten.

Das U23-Trainerteam setzt sich damit wie folgt zusammen: Cheftrainer Erol Tatlici verantwortet weiterhin die sportliche Gesamtleitung. Can Stroffregen agiert als spielender Co-Trainer auf dem Feld. Fatih Koruk ergänzt das Team künftig als Co-Trainer an der Seitenlinie. Komplettiert wird das Team von Ahmet Alkan, der als Betreuer die Organisation, Abläufe und die Betreuung der Spieler übernimmt.