Tiefe Trauer beim Verein und darüber hinaus

Der Brandenburgligist BSG Stahl Brandenburg trauert. Dies hat der Verein dazu auf Facebook veröffentlicht:
"Ruhe in Frieden, Mike.
Die BSG Stahl Brandenburg trauert um einen der leisen, aber treuesten Wegbegleiter unseres Vereins.
Wie uns aus der Fanszene mitgeteilt wurde, ist unser langjähriger Anhänger Mike Wiese vor wenigen Tagen verstorben. Mike war vielen nicht unbedingt namentlich bekannt, aber jeder, der regelmäßig am Quenz oder auswärts unterwegs war, hat ihn gesehen. Er war jemand, der selten im Mittelpunkt stand, der für sich war, der keine große Bühne suchte. Doch seine Verbundenheit zu unserem Verein war tief und unverkennbar.
Über Jahrzehnte hinweg begleitete Mike die BSG, auch in Phasen, in denen unsere Auswärtsblöcke manchmal kaum eine zweistellige Zahl erreichten. In den späten 90ern, in den 2000ern und bis zuletzt war er da. Still, zuverlässig, loyal. Einer von denen, die nicht viel sagen, aber alles geben. Einer, dessen Treue man nicht hörte, aber spürte.
Noch vor wenigen Wochen sah man ihn in Petershagen an der Seitenlinie, beim Derby hat man sich gegrüßt wie so oft. Mike war ein Teil dieser Gemeinschaft, die unseren Verein zu dem macht, was er ist. Und für all jene, die ihn kannten, wird er diese Gemeinschaft spürbar und ehrlich fehlen.
Wir danken Mike für seine jahrelange Unterstützung, für seine Treue und für jeden Kilometer, den er für die BSG gefahren ist.
Unser Mitgefühl gilt allen, die ihm nahe standen.
Mike war vielleicht einer von den Leisen, doch seine Spuren bleiben.
Ruhe in Frieden.
Deine BSG Stahl Brandenburg"
