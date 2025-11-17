– Foto: FuPa-Grafik

Tiefe Trauer beim Verein und darüber hinaus Die BSG Stahl Brandenburg trauert um den langjährigen Anhänger Mike Wiese

Der Brandenburgligist BSG Stahl Brandenburg trauert. Dies hat der Verein dazu auf Facebook veröffentlicht:

"Ruhe in Frieden, Mike. Die BSG Stahl Brandenburg trauert um einen der leisen, aber treuesten Wegbegleiter unseres Vereins.

Wie uns aus der Fanszene mitgeteilt wurde, ist unser langjähriger Anhänger Mike Wiese vor wenigen Tagen verstorben. Mike war vielen nicht unbedingt namentlich bekannt, aber jeder, der regelmäßig am Quenz oder auswärts unterwegs war, hat ihn gesehen. Er war jemand, der selten im Mittelpunkt stand, der für sich war, der keine große Bühne suchte. Doch seine Verbundenheit zu unserem Verein war tief und unverkennbar. Über Jahrzehnte hinweg begleitete Mike die BSG, auch in Phasen, in denen unsere Auswärtsblöcke manchmal kaum eine zweistellige Zahl erreichten. In den späten 90ern, in den 2000ern und bis zuletzt war er da. Still, zuverlässig, loyal. Einer von denen, die nicht viel sagen, aber alles geben. Einer, dessen Treue man nicht hörte, aber spürte.