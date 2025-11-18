Tiefe Trauer beim Verbandsligisten und eine Trainerverlängerung

+++

+++

Sportfreunde Schwäbisch Hall

Das teilt der Verein über Facebook mit:

Die Spf trauern.

Mit großer Bestürzung und tiefem Schmerz haben wir erfahren, dass unser ehemaliger Spieler Richard „Kachele“ Noller am 14. November im Alter von 75 Jahren plötzlich verstorben ist.

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Wir werden Kachele stets in guter Erinnerung halten und sind Dankbar für sein Engagement im Verein. Sowohl als Spieler und Teambetreuer im Junioren und Aktivenbereich füllte er das Leben unseres Vereins mit viel Herzblut und Leidenschaft.

Wir trauern um dich, Kachele, so plötzlich bist du von uns gegangen.