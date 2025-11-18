Tiefe Trauer beim Verbandsligisten und eine Trainerverlängerung

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein über Facebook mit:
Die Spf trauern.
Mit großer Bestürzung und tiefem Schmerz haben wir erfahren, dass unser ehemaliger Spieler Richard „Kachele“ Noller am 14. November im Alter von 75 Jahren plötzlich verstorben ist.
Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie.
Wir werden Kachele stets in guter Erinnerung halten und sind Dankbar für sein Engagement im Verein. Sowohl als Spieler und Teambetreuer im Junioren und Aktivenbereich füllte er das Leben unseres Vereins mit viel Herzblut und Leidenschaft.
Wir trauern um dich, Kachele, so plötzlich bist du von uns gegangen.
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Kevin Daboci verlängert für die Saison 26/27
Die Sportfreunde Lorch und der amtierende Cheftrainer Kevin Daboci stellen frühzeitig die Weichen und verlängern für die Saison 26/27 – ligaunabhängig. Wir sind der vollen Überzeugung, mit Kevin den richtigen Mann an unserer Seitenlinie zu haben. Sein Zugang zur Mannschaft, seine Leidenschaft und seine Trainerfähigkeiten sind herausragend. Die Ziele und Herausforderungen sind klar benannt: Wir wollen die Liga halten und somit in das fünfte Bezirksliga Jahr in Folge gehen. Neben der vakanten Co-Trainerstelle möchten wir auch den Kader mit jungen Talenten und gestanden Spielern breiter machen und somit kontinuierlich entwickeln. Über allem steht dabei die menschliche Komponente, denn das Mannschaftsgefüge und der Zusammenhalt im Team sind besonders in Lorch.
Wir danken Kevin für sein Engagement und seinen Antrieb und freuen uns auf ein weiteres Jahr erfolgreicher Zusammenarbeit.
