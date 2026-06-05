Tiefe Trauer beim Kolkwitzer SV: Mario Donath plötzlich verstorben

– Foto: FuPa-Grafik/Verein

Der Kolkwitzer Sportverein steht unter dem Eindruck einer traurigen Nachricht. Nach dem plötzlichen Tod seines Vorstandsmitglieds und Leiters der Abteilung Fußball, Mario Donath, herrscht im Verein tiefe Bestürzung über den Verlust eines langjährigen Wegbegleiters.

Die Nachricht über den plötzlichen Tod von Mario Donath hat den Kolkwitzer Sportverein zutiefst erschüttert. Wie der Verein in einer Mitteilung bekannt gab, erreichte diese traurige Nachricht die Vereinsfamilie am gestrigen Tag. Donath war als Vorstandsmitglied und Leiter der Abteilung Fußball eine zentrale und tragende Säule des gesamten Vereinslebens.

Mehr als zwei Jahrzehnte unermüdlicher Einsatz

Über einen Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren brachte sich Donath mit einzigartigem Engagement in den Verein ein. In dieser langen Zeit war er als Fußballspieler aktiv, wirkte als Übungsleiter und übernahm schließlich große Verantwortung als Abteilungsleiter sowie im Vorstand. Sein unermüdlicher Einsatz hinterlässt laut dem Kolkwitzer SV eine riesige Lücke, die nur schwer zu schließen sein wird.

Tiefes Mitgefühl für die Angehörigen

In diesen schweren Stunden gilt das tiefe Mitgefühl und das Gedenken des Vereins der Familie des Verstorbenen. Die Gedanken der Sportfreunde sind bei seiner Frau Susi, den Kindern Flo, Charlie und Emelie sowie allen Angehörigen. Der Vorstand des Kolkwitzer Sportvereins betont in seiner Mitteilung, dass Mario Donath für immer ein fester Teil des Vereins bleiben wird.

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