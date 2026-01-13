Tiefe Trauer beim Drittligisten

Der Drittligist SSV Ulm trauert um Hans-Joachim Endress. Dies teilt der Verein dazu mit:

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Der SSV Ulm 1846 Fußball trauert um Hans-Joachim Endress.

Am vergangenen Freitag ist der 61-Jährigen nach kurzer Krankheit viel zu früh verstorben.

Mit Bestürzung und Trauer haben wir vom plötzlichen Tod des ehemaligen Vice President Sales & Service der Region Central and Western Europe vom langjährigen SSV-Hauptsponsor Husqvarna erfahren.

Jochen Endress war über viele Jahre für Husqvarna tätig und dabei entscheidend in die Partnerschaft mit dem SSV Ulm 1846 Fußball eingebunden.

Im November 2019 war Husqvarna als Hauptsponsor und Produktpartner bei den Spatzen eingestiegen und anschließend viereinhalb Jahre auf der Trikotbrust zu sehen.

Die Partnerschaft war eine Erfolgsgeschichte, die Jochen Endress mitgeprägt hat.

Außerdem war Jochen Endress Vorsitzender des TSV Albeck, dem Verein bei dem der SSV Ulm 1846 Fußball seine U19-Heimspiele in der DFB-Nachwuchsliga austrägt.

Auch hier unterstützte er tatkräftig.

In Gedanken sind wir bei seiner Frau und seiner Familie.

Wir werden Jochen Endress in bester Erinnerung behalten und sind ihm für seine Verbundenheit sehr dankbar.

Ruhe in Frieden.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________